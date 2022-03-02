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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

2004年來首見 德拉瓦鳥類染禽流感

編譯林梅婕／綜合報導
德拉瓦州農業廳在八隻野鴨、一隻老鷹和一隻加拿大鵝的身上，發現歐亞H5N1禽流感病毒，算是2004年以來首批病例。(美聯社)
德拉瓦州農業廳在八隻野鴨、一隻老鷹和一隻加拿大鵝的身上，發現歐亞H5N1禽流感病毒，算是2004年以來首批病例。(美聯社)

德拉瓦州農業廳日前宣布，該州境內共在八隻野鴨、一隻老鷹和一隻加拿大鵝的身上，發現歐亞H5N1禽流感(HPAI)病毒，堪稱2004年以來首起病例；當局表示，若驗出病毒農場必須將場內所有家禽撲殺，以防止病毒繼續擴散。

當局公告，若發現家中禽鳥類的生物生病或異常死亡，請來信通報：[email protected]，或撥打(302)698-4507尋求協助。

當局也澄清，禽流感對公共健康並不構成威脅，吃到感染H5N1的肉類或蛋也都不會影響人體健康，民眾可安心食用；儘管全球有少數人類感染禽流感的案例，但目前美國境內未曾發生。

「我們必須立即採取行動，鎖住禽流感疫情，並與農場業者和實驗室合作，抑制病毒擴散。」德拉瓦州農業廳廳長斯庫斯(Michael Scuse)在記者會上說：「目前我們還沒有接獲養雞業者通報有任何雞隻感染H5N1，因此這起案件顯然只是個案，Delmarva農場的雞還是可以食用，消費者無需擔心。」

不過為持續追蹤，農業廳與聯邦農業部都將增加採樣的次數，並將附近的雞隻隔離。

禽流感病毒一般經由空氣傳染，深入動物的鼻孔或眼睛，有時候也可儲存在排泄物中；家禽除了可能被野生鳥類感染，病毒也可能黏附在一些硬體設備或工作人員的衣物上。

流感 德拉瓦州 加拿大鵝

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