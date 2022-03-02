提燈蟲產卵季即將到來 專家：看見卵應馬上消滅

每年當氣溫逐漸回升，新澤西州就會湧入大批提燈蟲對生態造成大規模的破壞。(Getty Images)

嚴寒的冬天即將邁入尾聲，春季緩緩來臨；但每年當氣溫逐漸回升，新澤西州 就會湧入大批提燈蟲(Spotted Lanternfly)對生態造成大規模的破壞；而提燈蟲習慣在樹木、棧板、戶外家具和一些物體的側邊上產卵，專家提醒民眾如果看見提燈蟲的卵，應盡可能消滅。

專家解釋，提燈蟲孵化成蟲後會開始侵食樹木和農作物，因此民眾應時不時可到戶外檢察，確保住家周圍的提燈蟲卵全被消滅；因為即使成蟲熬不過冬天，但只要卵沒有遭到破壞，回暖之後還是能孵化。

新州 農業廳表示，如果民眾在樹上看到疑似是提燈蟲的卵，可先觀察樹的顏色是否已呈現烏黑且有發霉的樣子；另外，一般提燈蟲的卵囊看起來像輪胎的痕跡，或淺灰色的軟泥。

提燈蟲不僅會在樹上產卵，或是院子內平面的物體上，不過牠們最喜歡的不外乎是一種在亞洲和新澤西都很常見的臭椿(Tree of Heaven)。

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)的專家說，雖然要找到提燈蟲的卵最常見的就是臭椿，但他們也坦言，提燈蟲的破壞性非常大，足以造成70多種樹木、灌木和裝飾植物的死亡。

農業廳專家建議，民眾可以用石頭或信用卡 片將提燈蟲的卵壓碎，或從樹上直接刮下來；而且弄下來的卵最好是放在塑膠袋裡面全部丟掉，避免有漏網之魚。

另外，新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)專家也指出，提燈蟲的卵若取下來可浸泡在酒精、漂白水或手部清潔液等，確保牠們全部死亡；而且提燈蟲也會侵食楓樹、黑色的胡桃樹、柳樹和葡萄藤，對葡萄酒業者更是一大威脅。