賓州高等法院 表決通過國會新選區地圖

賓州高等法院以四比三票選出新的國會選區地圖，大部分依照現有地圖修改且稍微有利於共和黨人，但民主黨人仍有不少贏面。(美聯社)

賓州 最高法院日前以四比三票選出新的國會選區地圖，這份由史丹福大學教授繪製並獲民主黨 團體推薦的地圖，其大部分依照現有地圖修改且稍微有利於共和黨 人，但民主黨人仍有不少贏面，此地圖將形塑賓州未來十年的權力與政治版圖。

根據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)，賓州高等法院以民主黨法官為多數，他們為新國會選區地圖做出重大決定，並獲大量政治關注與檢視。

賓州國會選區地圖每十年重繪一次以反映人口變動，賓州向來有兩黨「傑利蠑螈」(gerrymander)，即以不公平的選區畫分方法圖利某政黨，這回新國會選區地圖將決定未來數年誰能掌控國會與地方代表情況。

今年至少有四個關鍵選區會影響眾院多數，賓州為其一重要戰場；今年共和黨僅須在全國多贏得五席，便能掌控眾院。

賓州的新國會選區地圖由史丹福知名教授羅登(Jonathan Rodden)繪製，他的研究專長為選區重新畫分與政治地圖；他依據現有地圖並採「最小變動」方法來重新繪圖。

根據無黨派組織「普林斯頓傑利蠑螈計畫」(Princeton Gerrymandering Project)數據分析，新地圖中有九個選區在2016年和2020年選舉投給前總統川普，八區投給喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)和拜登總統；根據分析，在多個政黨傾向量度中，這份新地圖稍微有利於共和黨。

費城詢問報分析近兩次總統選舉和參院選舉的兩黨投票占比，歸納出六個強烈支持共和黨的選區，五個強烈支持民主黨選區，另各有三個選區分別傾向共和黨和民主黨；兩黨在新地圖上的四個選區不分軒輊，其他幾個選區的選情則可能逐漸緊張。

民主黨籍賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)讚許法官裁決，稱這幅新地圖公平，可有效為賓州公民選出國會代表。

共和黨人則批評最高法院選擇民主黨團體支持的地圖，未依下級法院保守派法官的建議，選擇共和黨州議院通過的地圖；該地圖遭沃爾夫否決。