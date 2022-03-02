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新州新選區重畫地圖 議會通過 不少強棒選區合併

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西新國會選區地圖將兩大民主黨勢力畫進同一個北部哈德遜郡選區，兩大勢力分別是州參議員暨聯合市市長斯塔克(圖)，以及北博根市市長薩柯。(取材自推特)
新澤西新國會選區地圖將兩大民主黨勢力畫進同一個北部哈德遜郡選區，兩大勢力分別是州參議員暨聯合市市長斯塔克(圖)，以及北博根市市長薩柯。(取材自推特)

新澤西州立法分配委員會(Legislative Apportionment Commission)已投票通過選區重畫新地圖，決定未來十年的選區面貌，其中不少強棒的選區合併，下屆選舉令人關注。

該委員會日前就州內40個選區重畫的新地圖舉行投票，以九票贊成、兩票反對達成普遍共識，其中投下反對票的是共和黨的肯恩(Tom Kean Jr.)，以及民主黨的西里洛(Cosmo Cirillo)。

新選區地圖將讓民主黨保有州參議會和州眾議會的多數優勢，也為共和黨在南澤西創造機會。

新澤西州高等法院首席法官拉伯納(Stuart Rabner)任命退休法官卡其曼(Philip Carchman)為立法分配委員會可決勝負的成員。

卡其曼說：「這是一份兩黨達成共識的地圖，試想今日要達成這番協議，需要花費多少功夫。」

這份地圖將適用2023年到2031年期間的選舉，此地圖的啟用年份受新冠肺炎疫情影響2020年人口普查結果而延後一年。

新地圖畫分將兩大民主黨勢力畫進同一個北部哈德遜郡(Hudson County)選區，分別是州參議員暨聯合市(Union City)市長斯塔克(Brian Stack)，以及北博根市(North Bergen)市長薩柯(Nicholas Sacco)。

斯塔克和薩柯分別在他們的城市擁有堅定選民支持，經營強大的政治機器，如果兩人都要挑戰初選，競爭肯定將相當激烈且精采。

另一方面，1974年投入政壇的州參議員寇迪(Richard Codey)成為新澤西州史在任最久的州參議員，如今他將與州參議員吉爾(Nia Gill)合併選區，兩人是政治盟友，但還不清楚未來將派誰參選。

共和黨重畫選區團隊主席巴拉斯(Al Barlas)說：「每個人都以新地圖為驕傲，充滿共識和妥協。」

民主黨主席瓊斯(LeRoy Jones)則說：「如果少了政治盟友之間的情誼和互敬互重，無法完成這份地圖。」

新澤西州 民主黨 參議員

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