新州新選區重畫地圖 議會通過 不少強棒選區合併
新澤西州立法分配委員會(Legislative Apportionment Commission)已投票通過選區重畫新地圖，決定未來十年的選區面貌，其中不少強棒的選區合併，下屆選舉令人關注。
該委員會日前就州內40個選區重畫的新地圖舉行投票，以九票贊成、兩票反對達成普遍共識，其中投下反對票的是共和黨的肯恩(Tom Kean Jr.)，以及民主黨的西里洛(Cosmo Cirillo)。
新選區地圖將讓民主黨保有州參議會和州眾議會的多數優勢，也為共和黨在南澤西創造機會。
新澤西州高等法院首席法官拉伯納(Stuart Rabner)任命退休法官卡其曼(Philip Carchman)為立法分配委員會可決勝負的成員。
卡其曼說：「這是一份兩黨達成共識的地圖，試想今日要達成這番協議，需要花費多少功夫。」
這份地圖將適用2023年到2031年期間的選舉，此地圖的啟用年份受新冠肺炎疫情影響2020年人口普查結果而延後一年。
新地圖畫分將兩大民主黨勢力畫進同一個北部哈德遜郡(Hudson County)選區，分別是州參議員暨聯合市(Union City)市長斯塔克(Brian Stack)，以及北博根市(North Bergen)市長薩柯(Nicholas Sacco)。
斯塔克和薩柯分別在他們的城市擁有堅定選民支持，經營強大的政治機器，如果兩人都要挑戰初選，競爭肯定將相當激烈且精采。
另一方面，1974年投入政壇的州參議員寇迪(Richard Codey)成為新澤西州史在任最久的州參議員，如今他將與州參議員吉爾(Nia Gill)合併選區，兩人是政治盟友，但還不清楚未來將派誰參選。
共和黨重畫選區團隊主席巴拉斯(Al Barlas)說：「每個人都以新地圖為驕傲，充滿共識和妥協。」
民主黨主席瓊斯(LeRoy Jones)則說：「如果少了政治盟友之間的情誼和互敬互重，無法完成這份地圖。」
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