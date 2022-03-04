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羅格斯大學中國學聯 盛大舉行春節聯歡晚會

本報新澤西訊
新澤西華人聯合總會主席林潔輝、嚴欣鎧伉儷與羅格斯大學虎年春節晚會組委會的學生們合影。
新澤西華人聯合總會主席林潔輝、嚴欣鎧伉儷與羅格斯大學虎年春節晚會組委會的學生們合影。

  新澤西州立羅格斯大學中國學聯（RCSSA）春節聯歡晚會，日前在羅格斯大學的尼古拉斯音樂廳（Nichols Concert Hall）舉行，新澤西華人聯合總會主席林潔輝、大紐約地區福建學生學者聯誼會主席劉偉、美國趙長軍武術學院院長趙長軍等嘉賓與500多位中國留學生一起歡樂過年。

  中國駐紐約總領事館領事楊軍通過視頻向中國留學生們祝賀新春，他期待疫情過去，同學們的學習生活能恢復正常。參加此次晚會的嘉賓還有，羅格斯大學Newark 校區學聯曾嫣然等5名代表；羅格斯大學學聯前學生骨幹俞立昕、 盧思齊、 叢銀鋒、 黃謝甯、 高辰超等；留學生網代表杜禧杭等；NJIT 學聯副主席趙淵。主持人代表主辦方也感謝贊助單位Ricepo, BOSS直聘、 百車匯，新州中國日、蘭州拉麵、K歌之王、留學生網、Circket Wireless等的支持。

  結合留學生年齡特點，晚會大都是接地氣的節目。開場的是羅格斯“好聲音”歌曲串燒、還有女團舞《Loco》、Rap說唱《X》、舞蹈串燒《Crab Crew）、知識競猜觀眾互動、樂隊《晚風+血腥愛情故事》《Blue Bossa + Versace  on the floor》、編舞《Move》等，都是充滿青春活力的節目，除此之外，相聲《五紅圖》、中國舞《流水桃花》、中華武術表演以及抽彩活動，都給晚會帶來歡歌笑語。最後由羅格斯中國學聯集體成員的大合唱《fight as one》做為壓軸。

  演出結束，林潔輝主席上臺和學子親切交談，表示會全力支持中國留學生的活動，並歡迎留學生參加新澤西聯合總會的未來的活動，讓中國的學子們在異國他鄉感受華人大家庭的溫暖。【圖文報導：記者 劉偉】

中國留學生 新澤西州 華人

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