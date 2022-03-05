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嘉木廚浴 新張大減價 櫥櫃 25 % off 石英石檯面 $29.99/SF

新澤西訊

  嘉木廚浴經營各式高中檔櫥櫃、Fotile方太電器專賣、石材、磁磚以及浴門和各類五金配件等。為慶祝Edison新店開張，特別推出優惠給廣大客戶，所有櫥櫃享25% OFF, 石英石檯面特價$29.99每平方英呎！

  在當下琳瑯滿目的櫥櫃品牌之中，嘉木經營的櫥櫃品牌以“品質上乘，美觀實用”著稱，所有的櫥櫃均選用優質實木打造，天然環保，堅固耐用，收納性強。櫥櫃的顏色、款式選擇眾多，產品豐富，可完美契合美東地區不同房型的特性，極大滿足不同客戶的品味需求。其中熱賣系列如White Shaker，自然清新、恬靜雅緻，給忙碌一天的身心以最溫柔的療癒。

  廚房檯面除了美觀，實用度也很重要，因此許多屋主更加重視材質的選擇。嘉木經營近百種各式石材，包括人造石、天然石（大理石，花崗岩等）、石英石等常用櫥櫃檯面材料。據店家負責人Jane介紹說：天然石檯面有大理石、花崗岩等,特點是耐磨、耐刮、耐高溫，高雅大氣；石英石檯面具有高硬度耐刮，吸水率低和抗菌等特點；人造石施工容易、環保、顏色與花色選擇多樣、運用的範圍廣，清潔相對容易。相信這麼多石材總有一款適合您！

  嘉木廚浴也是著名方太電器授權的經銷商，經營油煙機，爐具等廚房電器。其吸油煙機有三個系列：側吸式油煙機，頂吸式油煙機和T系列油煙機。每個系列可以做到：不跑煙，防止油煙擴散；超強靜音；清潔易打理以及設計美觀的優點。讓您徹底告別油膩的廚房,歡迎來店諮詢。

　嘉木廚浴擁有一批專業人員為您提供免費測量和免費3D設計，您只需要提出您的想法和要求，嘉木一定會盡力滿足您的需要，為您提供最佳的服務打造您的完美之家！Fairwood嘉木櫥浴歡迎廣大建商、經銷商及個人聯絡洽詢。諮詢電話：732-393-0033 / 347-545-8893；營業時間：一周七天10:00am-6:00pm；地址：1829 NJ-27, Edison, NJ 08817；[email protected]；www.fairwoodkb.com

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