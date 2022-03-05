我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

愛迪生華人療養院廣受華裔老人喜愛 歡迎預約參觀

新澤西訊

  愛迪生華人療養院位於生活便捷的Hmart及愛迪生火車站附近，它就像一個優雅寧靜的世外桃源，矢志要給療養者“ 和我家一樣舒適，像家人一樣珍惜”的感受。整體環境綠意盎然、景緻宜人。華人部門更是重新粉刷煥然一新，擁有一個溫馨舒適的環境，提供一流的一站式醫療保健和專業治療，是新澤西州最受好評的護理型療養院。

  愛迪生華人療養院提供短期、長期護理、復健的服務。接受持有Medicaid 白卡、Medicare紅藍卡、或其他私人保險的老人；療養院的280張床設施可提供無與倫比的舒適和護理，有華人員工服務，充滿活力的華人活動經理Ingrid具有社工背景與教師資格，用她的專業與愛心帶領專業團隊陪伴老人家，每天帶領老人家參與活動，如畫畫、拼圖、讀報等等。

  良好的食物是積極康復經驗不可或缺的一部分，根據飲食需要選擇美味的飯菜，在寬大的私人和半私人房間，有平板智慧電視，免費電纜和無線網路；院內有明亮活躍的日間房，風景優美的露臺和室外遊樂區，完整的活動日曆，美容院，藏書豐富的圖書館，WanderGuard安全系統，宗教服務，運輸服務。安排中式文化活動、中式傳統遊戲-麻將、中文電視頻道、報紙和雜誌。

  院方提供定制的治療方案，包括日常物理，職業和言語治療、先進的康復設備、個性化治療計畫、出院計畫和出院後跟進等配套服務。在專業特色方面提供多方面的護理，由富有同情心和敬業精神的專業人員組成的團隊，並以提供卓越的多方面護理而著稱；其中有骨科康復、心臟保健、中風恢復、神經功能障礙、傷口癒合、臨終關懷和姑息治療、疼痛管理、糖尿病管理、靜脈療法等等，

  院方定期徹底消毒、量體溫、檢測和施打冠狀病毒疫苗，以提供一個使您可以安心居住的環境，卓越而友善的員工既能幹又富有同情心，現有人員大多數已經與團隊一起工作很多年，他們的使命是盡可能地瞭解療養者及其家屬的需求，並給與全力的滿足。

  如對華人療養院有興趣參觀或想進一步瞭解申請程式，歡迎來電愛迪生華人療養院中文服務專線732-983-7974，我們將提供更詳細的說明。Embassy Manor- At Edison Nursing and Rehabilitation，10 Brunswick Avenue ，Edison, NJ 08817； [email protected]，www.EmbassyManor.com。

華人 療養院 新澤西州

上一則

新澤西華人社團聯席會 “雲端虎年元宵晚會” 日前熱鬧舉行

下一則

嘉木廚浴 新張大減價 櫥櫃 25 % off 石英石檯面 $29.99/SF

延伸閱讀

校園鬆綁 紐約區6大場所仍須戴口罩

校園鬆綁 紐約區6大場所仍須戴口罩
SCE將發2.05億救濟金 26萬住宅客戶受惠

SCE將發2.05億救濟金 26萬住宅客戶受惠
電費飆漲 寇頓籲州公共服務委員會干預

電費飆漲 寇頓籲州公共服務委員會干預
亞裔接連遇害 郭納德批法官不作為

亞裔接連遇害 郭納德批法官不作為
南加愛迪生電力公司為合資格者提供疫情電費欠費補助

南加愛迪生電力公司為合資格者提供疫情電費欠費補助
電費飆漲 孟昭文等議員要求徹查

電費飆漲 孟昭文等議員要求徹查

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

2022-02-25 20:46
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了