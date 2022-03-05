愛迪生華人療養院廣受華裔老人喜愛 歡迎預約參觀

愛迪生華人療養院 位於生活便捷的Hmart及愛迪生火車站附近，它就像一個優雅寧靜的世外桃源，矢志要給療養者“ 和我家一樣舒適，像家人一樣珍惜”的感受。整體環境綠意盎然、景緻宜人。華人部門更是重新粉刷煥然一新，擁有一個溫馨舒適的環境，提供一流的一站式醫療保健和專業治療，是新澤西州 最受好評的護理型療養院。

愛迪生華人療養院提供短期、長期護理、復健的服務。接受持有Medicaid 白卡、Medicare紅藍卡、或其他私人保險的老人；療養院的280張床設施可提供無與倫比的舒適和護理，有華人員工服務，充滿活力的華人活動經理Ingrid具有社工背景與教師資格，用她的專業與愛心帶領專業團隊陪伴老人家，每天帶領老人家參與活動，如畫畫、拼圖、讀報等等。

良好的食物是積極康復經驗不可或缺的一部分，根據飲食需要選擇美味的飯菜，在寬大的私人和半私人房間，有平板智慧電視，免費電纜和無線網路；院內有明亮活躍的日間房，風景優美的露臺和室外遊樂區，完整的活動日曆，美容院，藏書豐富的圖書館，WanderGuard安全系統，宗教服務，運輸服務。安排中式文化活動、中式傳統遊戲-麻將、中文電視頻道、報紙和雜誌。

院方提供定制的治療方案，包括日常物理，職業和言語治療、先進的康復設備、個性化治療計畫、出院計畫和出院後跟進等配套服務。在專業特色方面提供多方面的護理，由富有同情心和敬業精神的專業人員組成的團隊，並以提供卓越的多方面護理而著稱；其中有骨科康復、心臟保健、中風恢復、神經功能障礙、傷口癒合、臨終關懷和姑息治療、疼痛管理、糖尿病管理、靜脈療法等等，

院方定期徹底消毒、量體溫、檢測和施打冠狀病毒疫苗，以提供一個使您可以安心居住的環境，卓越而友善的員工既能幹又富有同情心，現有人員大多數已經與團隊一起工作很多年，他們的使命是盡可能地瞭解療養者及其家屬的需求，並給與全力的滿足。

如對華人療養院有興趣參觀或想進一步瞭解申請程式，歡迎來電愛迪生華人療養院中文服務專線732-983-7974，我們將提供更詳細的說明。Embassy Manor- At Edison Nursing and Rehabilitation，10 Brunswick Avenue ，Edison, NJ 08817； [email protected]，www.EmbassyManor.com。