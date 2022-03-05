新澤西華人社團聯席會 “雲端虎年元宵晚會” 日前熱鬧舉行

新澤西華人 社團聯席會“雲端虎年元宵晚會”日前熱鬧舉行。晚會分團拜座談聯歡和文藝表演兩個部分，中間穿插微信 抽獎、有獎猜謎和線上互動。文藝演出部分又包括現場採訪和表演錄影，此次參加Zoom 線上互動的嘉賓及觀眾近200人，微信晚會群和拜年組、節目組近300人。氣氛輕鬆、年味十足。

新澤西州 州長墨菲 (Philip Murphy)為此發賀信：“我代表新澤西州，祝所有新澤西州的華人新年快樂”！中國駐紐約總領事館、浙江省僑聯也分別為此次活動發來賀信。聯席會主席駱光偉和與會嘉賓在座談會上先後給大家拜年，同時為新州華人送上新春祝願。他並感謝活動籌備人員和贊助者的支持。美國法律培訓學院院長胡知宇、馬波羅市副市長劉炳瑞，中美律師協會會長黃曉夫，前西溫沙市議員張迎朝，前恩格伍德市市議員梁智，新澤西中華公所主席梁海根等嘉賓，都通過視頻或微信為大家送上了熱情的祝賀，一股暖暖的年意瀰漫網路時空。

晚會由美東知名主持人張怡玲女士主持，最具特色的是由華人社團代表，以古詩詞中與虎有關的詩詞，用國語和方言拜年活動，還有魚訊創作的藏頭詩《北京冬奧》、《女足奪冠》、《愛淩滑雪》，黃賢登作詩《迎新春慶冬奧》並朗讀了柯業智和George陳創作的對聯。文藝晚會和互動的節目非常豐富，星韻童聲合唱團的合唱、新澤西州醫生藝術團的歌舞集錦、女高音李霞的獨唱、北美小芳黃梅藝術團《黃梅戲演唱集錦》，青年鋼琴家劉瀚博的原創鋼琴曲、戲劇藝術家賈永紅的京劇(如圖)、鄉音合唱團、愛迪生愛樂樂團伴奏的大合唱等十多個節目。晚會中穿插的微信抽獎、有獎猜謎和線上互動等都引發觀眾的踴躍參與。(記者劉偉)