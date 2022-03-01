州長墨菲：娛樂用大麻 新州數周內開賣

新澤西州州長墨菲表示，未來幾周內將開放娛樂用大麻的販售，供21歲以上的成人購買。圖為一家大麻店顧客不斷。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)上周表態，未來幾周內將開放娛樂用大麻的販售，供21歲以上的成人購買。

「如果要讓我預測的話，我們只需要幾周的時間，我希望是在3月，你們會開始看到一些變化，藥房將會開始販售娛樂用大麻，」墨菲接受新州 電台WBGO訪問時說道：「不過業者也必須證明，他們還是可以供應足夠的醫療大麻。接著我希望不用多久，就能看到商家獨立販售娛樂大麻。」

2020年11月新澤西州議會壓倒性批准娛樂大麻合法化 ，但經過一年販售卻遲遲未開放，新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)仍在審核業者的執照；而現階段新州共23家業者向12萬名登記使用者提供醫療用大麻。

該委員會執行主任布朗(Jeff Brown)解釋，目前還有一些程序問題待解決，包括爭取更多市政府的支持；另外，當局也需要地方官員提供書面證明，表示他們支持醫療大麻，或贊同當地人栽種與販售。

許多醫療大麻的供應商抱怨州政府開放的速度太慢，已經嚴重影響到營運，甚至表示若市場再不開放，他們很可能被迫裁員，或銷毀部分產品。

2017年墨菲在競選期間就開始推廣大麻合法化，但花的時間遠比他計畫的久；根據州法律，該委員會必需先在公開會議上表決，才可批准娛樂大麻販售的申請；但24日的會議上並沒有任何申請提出，下次會議時間則會是下個月24日。