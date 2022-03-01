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上萬員工在烏克蘭 賓州軟體公司EPAM股價一路跌

編譯洪毅／綜合報導
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

俄烏戰火爆發後，總部位於賓州新城(Newtown)、在紐約證交所上市且為史坦普500指數(S&P 500)成分股之一的EPAM Systems是曝險最大的幾個大企業之一，其在烏克蘭有1萬3000名員工，超過全體員工的四分之一。

費城詢問報報導，EPAM Systems執行長杜布金(Arkady Dobkin)上周在法說會上表示，EPAM有超過4萬名員工，其中烏克蘭約有1萬3000人。

這些烏克蘭員工多數為工程師等專業人員，遍布烏克蘭十幾個城市，包括首都基輔及哈爾科夫(Kharkiv)兩座遭到俄軍轟炸的城市。

杜布金在1993年，也就是柏林圍牆倒塌的四年後創立EPAM Systems，主要業務是為歐美企業寫程式及升級企業軟體，其優勢為大量聘用來自前蘇聯、成本較低的工程師。

除烏克蘭外，EPAM Systems在保加利亞、白俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、俄羅斯等國聘用員工，這些國家涵蓋可能被歐美制裁的俄國，以及俄國併吞烏國後，可能覬覦或騷擾的國家。

EPAM Systems的年度銷售額約達10億元，並在去年成為史坦普500指數成分股；由於進入世界上最受矚目的股票指數之一，讓其市值水漲船高。

但EPAM Systems也因為高度曝險於俄烏危機，讓股價自去年12月以來一路下跌。

在法說會上，巴克萊(Barclays)投行分析師艾亞薩(Ramsey El-Assal)問及俄烏危機是否可能影響業務時，杜布金表示，預期這次的危機會跟2014年俄羅斯併吞克里米亞一樣，不會激起太大的波瀾。

不過投行Cowen股票分析師柏琴(Bryan Bergin)表示，注意到EPAM Systems正在逐漸擺脫對烏克蘭及其鄰國的依賴，尤其是在去年。

對此杜布金表示，目前EPAM Systems在中南美及印度的版圖擴張最快，但是在白俄羅斯、俄羅斯及烏克蘭的業務依然最為龐大，占EPAM超過一半的產值。

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