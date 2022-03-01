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報告：大西洋城賭場若禁菸 營收降11% 流失2500個工作

編譯林梅婕／綜合報導
大西洋城賭場要不要禁菸引發爭論。圖為一名賭客邊吸菸邊玩吃角子老虎機。(美聯社)
大西洋城賭場要不要禁菸引發爭論。圖為一名賭客邊吸菸邊玩吃角子老虎機。(美聯社)

根據賭博事業研究獨立組織Spectrum Gaming Group日前公布的調查，若禁止賭客在新州大西洋城賭場吸菸，除了影響新澤西州政府的稅收，加上新冠疫情復甦過程可能面臨其他挑戰，賭場營收恐將衰退近11%，且流失2500個工作。

賭場工作人員和反對吸菸者批評該研究是將利益置於員工和顧客的健康之上，並引用一些原住民部落賭場的研究證明，賭場禁菸一段時間後消費者就會習慣。

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)曾表示，若州議會通過禁菸法他會簽署；而委託執行研究的新澤西州賭場協會(Casino Association of New Jersey)雖然沒有建議是否實施賭場禁菸令，但希望能透過這項報告獲得議員們的支持。

研究指出，大西洋城賭客有21%抽菸，相較於非吸菸者，吸菸者能為賭場帶來更多的營收，因為他們更願意花錢在賭場。

面對禁菸政策，大西洋城硬石賭場(Hard Rock)總裁盧波(Joe Lupo)警告這對賭場將會造成「非常嚴重的問題」；他說目前無論就業率和賭客的造訪率都是20年來最低，且現場賭博收入尚未回到疫情前的水準，2021年仍比2019年低5%。

「現在不是執行賭場禁菸令的時候，」盧波強調：「如果禁菸令真的上路，將會對州政府和賭場業者造成巨大影響。」

不過有些賭場從業人員抱持不同看法，認為當局該做出決定了；波哥大賭場(Borgata)的發牌員妮蔻‧維托拉(Nicole Vitola)就表示：「贊助這項研究的人都是賭場業者，他們在乎利益勝過於員工的健康；這些雇主忽視我們的健康，真是令人作噁。」

反菸團體「美國非吸菸者權利組織」(Americans for Nonsmokers' Rights)也引用7月的研究，稱拉斯維加斯的原住民賭場實施禁菸後，第一年損失的營收在未來幾年都陸續補回。

新澤西州 營收 原住民

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