富蘭克林鎮視訊會議 眾人反對種植或出售大麻

新澤西州富蘭克林鎮委員會本月中旬召開Zoom線上會議，吸引逾250人出席，但許多人反對種植或銷售大麻。(美聯社)

新澤西州 富蘭克林鎮委員會(Franklin Township Committee)本月中旬召開Zoom線上會議，吸引逾250人響應，但許多人反對種植或銷售大麻。

面對居民反對，富蘭克林鎮鎮長菲庫里(Philip Koury)並未放棄，他說：「我想再辦一次社區大會，屆時居民和專家將出席並提供意見。一旦完成，這些準則將再次納入條例，包括匯集眾人意見的調整、修訂或澄清修正。」

庫里表示，委員會2021年7月通過一項準則，不准在該鎮種植和銷售大麻，該鎮土地使用委員會(Land Use Board)尚未收到任何以大麻為基礎的企業申請。

庫里說：「雖然目前的法令生效，但所有大麻業務都被禁止，該條例旨在規範該鎮大麻業務，並利用該州據此新法核准的稅收機會。」

庫里表示，鎮當局可以徵收大麻地方銷售稅，這是該州2020年11月公投 通過大麻合法的結果，並為休閒大麻合法化 鋪路。

庫里說，該準則將限制大麻物業的面積不得超過20英畝，且不能設在郡與州的高速公路附近且受環境限制，如濕地、溪流和坡地等；此外，該條例要求大麻物業設施必須符合該鎮的鄉村特色，要看起來像穀倉而非工廠。

居民泰勒(Todd Taylor)告訴委員會，他擔心大麻種植可能影響該鎮的水源供應，大麻生產設施可安裝大型抽水馬達，汲取地下蓄水層的存水。

「我最在意的是民生用水」；泰勒說：「如果井開始乾涸要怎麼辦？」

居民梅耶爾(Gregory Mayer)則擔心，種植大麻可能導致外界對小鎮的觀感不佳，大麻農場的氣味也會飄散千里，損害周邊建築的財產價值。