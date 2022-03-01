我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

富蘭克林鎮視訊會議 眾人反對種植或出售大麻

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州富蘭克林鎮委員會本月中旬召開Zoom線上會議，吸引逾250人出席，但許多人反對種植或銷售大麻。(美聯社)
新澤西州富蘭克林鎮委員會本月中旬召開Zoom線上會議，吸引逾250人出席，但許多人反對種植或銷售大麻。(美聯社)

新澤西州富蘭克林鎮委員會(Franklin Township Committee)本月中旬召開Zoom線上會議，吸引逾250人響應，但許多人反對種植或銷售大麻。

面對居民反對，富蘭克林鎮鎮長菲庫里(Philip Koury)並未放棄，他說：「我想再辦一次社區大會，屆時居民和專家將出席並提供意見。一旦完成，這些準則將再次納入條例，包括匯集眾人意見的調整、修訂或澄清修正。」

庫里表示，委員會2021年7月通過一項準則，不准在該鎮種植和銷售大麻，該鎮土地使用委員會(Land Use Board)尚未收到任何以大麻為基礎的企業申請。

庫里說：「雖然目前的法令生效，但所有大麻業務都被禁止，該條例旨在規範該鎮大麻業務，並利用該州據此新法核准的稅收機會。」

庫里表示，鎮當局可以徵收大麻地方銷售稅，這是該州2020年11月公投通過大麻合法的結果，並為休閒大麻合法化鋪路。

庫里說，該準則將限制大麻物業的面積不得超過20英畝，且不能設在郡與州的高速公路附近且受環境限制，如濕地、溪流和坡地等；此外，該條例要求大麻物業設施必須符合該鎮的鄉村特色，要看起來像穀倉而非工廠。

居民泰勒(Todd Taylor)告訴委員會，他擔心大麻種植可能影響該鎮的水源供應，大麻生產設施可安裝大型抽水馬達，汲取地下蓄水層的存水。

「我最在意的是民生用水」；泰勒說：「如果井開始乾涸要怎麼辦？」

居民梅耶爾(Gregory Mayer)則擔心，種植大麻可能導致外界對小鎮的觀感不佳，大麻農場的氣味也會飄散千里，損害周邊建築的財產價值。

大麻合法化 新澤西州 公投

上一則

馬州賭場盜竊案 嫌犯疑用煙花釀恐慌

下一則

每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

延伸閱讀

冬奧／染疫錯過開幕「史上獲獎最多非裔」泰勒閉幕掌旗

冬奧／染疫錯過開幕「史上獲獎最多非裔」泰勒閉幕掌旗
冬奧／女子單人雪車韓福瑞摘金 泰勒獲銀 美國隊金包銀

冬奧／女子單人雪車韓福瑞摘金 泰勒獲銀 美國隊金包銀
賭城吃角子老虎故障 1個月後找到中獎人補給22.9萬獎金

賭城吃角子老虎故障 1個月後找到中獎人補給22.9萬獎金
賭城玩吃角子老虎機故障 亞利桑納男回家才知中23萬

賭城玩吃角子老虎機故障 亞利桑納男回家才知中23萬
北京冬奧起跑 聖火傳遞3天…美旗手確診 臨陣換人

北京冬奧起跑 聖火傳遞3天…美旗手確診 臨陣換人
「暮光之城」狼人憶往：暴紅沒法正常生活

「暮光之城」狼人憶往：暴紅沒法正常生活

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

2022-02-22 19:37
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

賣車前 徹底清除這幾個地方 免招惹隱患

2022-02-21 20:28
戈梅茲在山姆俱樂部取下貨架上的刀子，企圖殺害在購物的三名亞裔父子。(Midland法院檔案)

怕病毒傳播 德州男子取賣場貨架刀具殺購物亞裔父子

2022-02-24 18:58

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬