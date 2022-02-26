新州疫情簡報3．4之後取消 剛好屆滿2周年

新澤西州州長墨菲宣布，將於3月4日該州第一個新冠病例出現屆滿兩週年當天，舉行最後一場定期新冠疫情簡報會。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy) 表示，該州出現第一個新冠病例到今年3月4日剛好屆滿兩周年，由於病毒快速消散，上述日期之後，新州 將取消定期新冠疫情 簡報。

墨菲日前在倒數第二場疫情簡報會上表示，Omicron變種病毐風暴正快速消退、病例續降、醫院指標不斷改善、疫苗接種人數在全美名列前茅且繼續增加、以及針對學校而設的全州最後一道口罩令11天內將解除，疫情簡報該畫下句點了。

但墨菲說，州府將繼續更新相關數據和新聞，主要透過網站，如有必要，將毫不猶豫重新召開簡報會。

終止簡報會之舉正值新州繼續從Omicron 變種病毐風暴中走出之際。

新州新冠確診病例七天平均值23日降至1325例 ，較一周前下降23%、更較一個月前降86%，已降至Omicron變種病毐12月初開始激化疫情之前的水平。墨菲和其他官員表示，新澤西州居民須學會與病毒共存，從大流行疫情過渡到地區流行病。

2020年春季疫情爆發之初，染疫病例和死亡人數飆升，墨菲便開始舉行簡報會，在特倫頓戰爭紀念館(Trenton War Memorial)大廳250多場簡報會中親自主持大部分場次，州衛生局和急難管理人員陪同。

簡報會採電視直播，居民觀看最新數據及新州正採取的防疫措施；所有內容都在州長YouTube頻道播放。

墨菲下令關閉企業並要求居民戴口罩時，每天舉行簡報會；之後隨著染疫人數減少和限制解除而逐漸降低簡報頻率， 最近每週一次。

新州共有920萬人口，疫情爆發以來23個多月裡，全州報告染疫死亡人數為3萬2800人；根據21日公布的數據，新州染疫死亡人數居全美第三，僅次於密西西比和亞利桑納州。