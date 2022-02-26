超市不當磨蹭女客 新州男被控刑事罪

59歲男子納西夫因在超市裡不當碰觸一名女子，一周後被舉報和被捕，同時被控四級刑事性接觸。(霍威爾鎮警局照片)

新澤西州 警方表示，孟莫斯郡(Monmouth) 一名男子因在超市裡以下體不當碰觸女子背部，遭目擊者舉報落網，男嫌被控四級性接觸刑事罪。

59歲男子納西夫(Ehab Nassif)是2月13日在利多超市(Lidl)與一名正在購物的女人不當接觸；該超市位於霍威爾鎮(Howell)的九號公路旁。

霍威爾警方說，納西夫戴著黑色面具、手套和棒球帽，在這名女子的身上蹭來蹭去。這名受害女子表示，她還看到納西夫對另一個購物女性也做同樣的動作，當她向超市報告時，嫌疑人已離開現場，他的身分沒有確認。

這一事件上周在社群媒體 報導後，一名女子向警方報告說，她看到一個在霍威爾鎮九號公路上的HomeGoods店購物的人，與社群媒體報導的人很像，很可能是同一個人，這個人在店內的過道上走來走去，經過女顧客時就伸手碰觸她們的臀部。

警方調查時發現納西夫是嫌疑人，警員在他的家裡將其逮捕，發現他的許多衣物與第一個舉報者所描述得一樣。霍威爾警察 局長柯垂克(Andrew Kudrick)表示：「逮捕納西夫是居民、警員和霍威爾鎮的臉書帳戶Howell Happenings的相互合作與配合的結果，成為警民合作破案的成功案例。」

霍威爾警方公布了他們的聯繫方式，表示只要發現了任何犯罪行為，民眾都可發電郵[email protected]，或是致電732-938-4575舉報。