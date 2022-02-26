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害怕丟工作不敢講…新州警局女員工控局長性侵十餘年

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州薩默塞特郡曼維爾市警察局長赫柏斯特，因被員工指控長達十餘年性侵而被市議會勒令停職。圖為曼維爾警局徽章。 (取材自臉書)
新澤西州薩默塞特郡曼維爾市警察局長赫柏斯特，因被員工指控長達十餘年性侵而被市議會勒令停職。圖為曼維爾警局徽章。 (取材自臉書)

新澤西州薩默塞特郡(Somerset)曼維爾市(Manville)警察局長赫柏斯特(Thomas J. Herbst)，因被員工指控長達十餘年性侵而被市議會勒令停職；受害人表示，先前因為害怕丟掉工作而沒有舉報，但因為本月有另一名警察在辦公室用獵槍指著她，加上因為女兒已經長大，不須再擔心失去工作，使她不再逆來順受，向市議會舉發。

據報導，嫌疑人赫柏斯特自1991年開始在曼維爾市警察局任職，並於2020年5月升任局長，受害員工則是自2000年加入警局，並於2005年成為赫柏斯特的下屬；受害員工在訴狀中表示，自2008年起赫柏斯特會在她面前自慰，雖然她明確拒絕，但最終仍被赫柏斯特強姦，受害地點除警局檔案室外，更數度發生在她家及其他多處。

受害人律師妮可拉斯．麥維斯基(Nicholas Milewski)表示，據受害人稱，赫柏斯特每次玷汙受害人後，還會向她表示抱歉，稱「我們之間不應該發生這種事」或「我不知道我怎麼會幹出這種事」，但是仍然日復一日地強迫與她發生性行為，頻率約每周至少一次。

律師進一步指出，受害人目前正在帶薪休假；且自2008年第一次被迫觀看赫柏斯特自慰起，就被赫柏斯特威脅必須服從，否則就要以「抗命」論處；她說：「受害人早就想到赫柏斯特會以『雙方你情我願』作為辯護理由，但仍決定挺身而出，因為這十年的創傷對她而言過於巨大。」

至於赫柏斯特，目前也在帶薪休假中，但並未公開回覆對本案的看法，曼維爾市警察局對此也不予評論；薩默塞特郡檢察官辦公室雖向媒體證實本案確在調查中，但以偵查不公開為由拒絕透露案件細節；承辦檢察官惠特謝(Franklin Whittlesey)說：「檢察官辦公室對於最近一起向警察單位提出性侵的指控至感震驚，我們正在深入調查此案。」

警察 檢察官 性侵

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