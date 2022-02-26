2個月前值勤染疫 新州警殉職
兩個月前在執勤過程中染上新冠病毒確診的新澤西州大洋郡(Ocean County)警官霍頓(Matthew Horton)，不幸已辭世；這是大洋郡警察局一個月內第二位死亡的警察，對於大洋郡警局的士氣帶來不小的打擊。
據報導，14日情人節當天，大洋郡警官斯托克霍夫(Brian Stockhoff)在下班途中因車禍喪命，警局同仁尚未從斯托克霍夫的死亡陰霾中走出，就又接獲已住院兩個月的霍頓病歿的消息；大洋郡警察局指出，霍頓身後留下妻子與四個孩子，而霍頓不僅是一名出色的警察，更是一名傑出的急救人員，並曾在緊急照護學院向公務員講授簡單的急救步驟。
警長馬斯托納迪(Michael Mastronardy)說：「短時間內失去兩名優秀的同仁，對於本局而言是相當艱難的時期；霍頓與14日因車禍死亡的斯托克霍夫是同期進入本局服務的優秀警察，兩位都是一個總是願意挺身而出的優秀同事，我們對於他們的辭世深感悲痛。」
對於霍頓的病況，大洋郡警局以隱私為由拒絕透露，只表示警局知道霍頓自去年12月起就住院至今。
曾為霍頓在募款網站GoFundMe設置捐款頁面的父親查維斯(Travis Horton)則說：「在醫院治療期間，他一直對抗病毒引起的併發症，我們一直不斷地為他禱告；如今雖然辭世，他仍然是一位了不起的丈夫、了不起的兒子、了不起的父親、了不起的警察，他將永遠被人銘記與懷念，永誌不忘。」
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