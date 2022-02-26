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2個月前值勤染疫 新州警殉職

編譯柯立偉／綜合報導
兩個月前在執勤過程中染上新冠病毒確診的新澤西州大洋郡警官霍頓，不幸已辭世。(取材自臉書)
兩個月前在執勤過程中染上新冠病毒確診的新澤西州大洋郡警官霍頓，不幸已辭世。(取材自臉書)

兩個月前在執勤過程中染上新冠病毒確診的新澤西州大洋郡(Ocean County)警官霍頓(Matthew Horton)，不幸已辭世；這是大洋郡警察局一個月內第二位死亡的警察，對於大洋郡警局的士氣帶來不小的打擊。

據報導，14日情人節當天，大洋郡警官斯托克霍夫(Brian Stockhoff)在下班途中因車禍喪命，警局同仁尚未從斯托克霍夫的死亡陰霾中走出，就又接獲已住院兩個月的霍頓病歿的消息；大洋郡警察局指出，霍頓身後留下妻子與四個孩子，而霍頓不僅是一名出色的警察，更是一名傑出的急救人員，並曾在緊急照護學院向公務員講授簡單的急救步驟。

警長馬斯托納迪(Michael Mastronardy)說：「短時間內失去兩名優秀的同仁，對於本局而言是相當艱難的時期；霍頓與14日因車禍死亡的斯托克霍夫是同期進入本局服務的優秀警察，兩位都是一個總是願意挺身而出的優秀同事，我們對於他們的辭世深感悲痛。」

對於霍頓的病況，大洋郡警局以隱私為由拒絕透露，只表示警局知道霍頓自去年12月起就住院至今。

曾為霍頓在募款網站GoFundMe設置捐款頁面的父親查維斯(Travis Horton)則說：「在醫院治療期間，他一直對抗病毒引起的併發症，我們一直不斷地為他禱告；如今雖然辭世，他仍然是一位了不起的丈夫、了不起的兒子、了不起的父親、了不起的警察，他將永遠被人銘記與懷念，永誌不忘。」

警察 車禍 新澤西州

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