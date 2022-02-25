婚宴吃剩蛋糕被惡搞 新州新婚夫婦氣炸
新澤西州漢森夫婦(Andy and Desiree Hanson)去年7月在克拉克斯登陸游艇俱樂部(Clarks Landing Yacht Club)舉行婚禮，婚期雖因疫情推遲一年，但卻是難忘的一天；不過，婚禮過後，婚宴蛋糕卻惹得他們一肚子火。
大喜日子過後幾天，漢森夫婦在社群媒體抖音(TikTok)視頻裡看到他們的婚宴蛋糕，巧克力片主體蛋糕裡帶有奶油糖霜和軟糖，為了加料還額外付費。
視頻裡，小倆口婚宴上的一位工作人員在俱樂部廚房吃掉一大口蛋糕，而這對夫婦最終只收到剩餘零星幾片；兩人看到畫面非常沮喪。
視頻標題是「這就是婚禮剩餘蛋糕的下場」，有 80萬人次觀看；該影片應漢森夫婦要求很快被刪除。
不料上個月，那位婚宴工作人員轉發該視頻，評論者大談吃剩餘婚禮蛋糕的適當禮儀，觀看人次飆升超過300萬；這名工作人員還得意洋洋地說她沒有因視頻被解雇，甚至被加薪。
22日早上，該視頻已被刪除；但目前住在俄亥俄州的漢森夫婦再次對婚禮受侮辱大感憤怒。
漢森太太說， 最氣的是看到那位女工作人員嘴巴靠近蛋糕上面，那時新冠病毒四處流竄，這讓原本美妙的事情變味。
俱樂部未充份道歉或解釋；漢森先生形容，對方反應像是在說：「你們要我們怎樣？」
俱樂部經理隆吉(Michael Longhi)說，俱樂部的政策是為新娘派對保留最頂層的蛋糕，其餘扔掉，漢森夫婦若事先要求剩下的蛋糕，必可收到，那位員工只不過咬了即將被扔掉的蛋糕。
對於員工上傳視頻，隆吉說他們無權控制。
隆吉說，製作視頻的兩名員工已接受管理層約談，但不願詳談處置細節；他證實，該員工因為工作滿一定的時間後才被調薪。
隆吉又說，視頻中的員工幾個月後另有原因離職，俱樂部無法強迫員工刪除視頻。
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