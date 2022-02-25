新州羅格斯大學主校區 家庭收入不到6.5萬 可免學費

新澤西州羅格斯大學公布新的財務援助計畫，凡是家庭收入低於6萬5000元的學生可免費上大學，對家庭收入不到10萬元的學生大幅降低學費。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州 羅格斯(Rutgers)大學日前公布新的財務援助計畫，凡是家庭收入低於6萬5000元的學生可免費上大學，對家庭收入不到10萬元的學生大幅降低學費。這項名為「Scarlet Guarantee」的計畫將於今年秋天在新布朗士 維克-披斯卡塔維(New Brunswick-Piscataway)的主校區實行。

這項財務援助計畫約使7600名學生受益，占主校園本科生的20%，主校區的校長佛朗馨·康威(Francine Conway)認為將為新州 學生將帶來巨大變化，尤其是家庭困難的學生。

根據援助計畫，家庭收入6萬5000元以下的學生將免除四年的學雜費；家庭收入6萬5001元至8萬元的學生，每年的學雜費不超過3000元；8萬0001元至10萬元的學生不超過5000元，但不包括書本費、交通和食宿費。羅格斯大學主校區本科生的州內學雜費目前為每年1萬5804元，食宿費1萬3402元，兩者共2萬9206元。

財務援助計畫約需2400萬元資金，其中約1000萬元由州府承擔。這項計畫屬於額外援助，參加的學生仍可申請新州和聯邦的其他助學金與獎學金。

羅格斯大學是美國學費最高的州立大學之一，導致許多拔尖學生流失到其他學校，新州也因為越來越多的本科生選擇到外州上大學，而被認為是全國最大的學生出口州。如今校方希望學生留在新州，康威校長表示要力爭讓想走的學生留下。

新州其他許多學校也為家庭收入不到6萬或6萬5000元的學生提供免費上大學，包括史托克頓(Stockton)大學、新州市立大學(New Jersey City University)和聖彼得(Saint Peter’s)大學等。

羅格斯大學坎頓(Camden)校區和紐瓦克校區也對財務援助計畫做出修改，為家庭收入不到6萬5000元的學生提供免學費，為10萬元以下的學生降低學費。

新州為大學生提供的援助在全國最為慷慨，通過現有的州學費援助金和聯邦裴爾贈款(Pell Grants)等計畫，許多家庭收入不到6萬5000元的學生實際上已是免費上大學，因此學校只要提供很少的財務援助，就可確保學生的學雜費全免。