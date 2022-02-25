解決新州公校教師荒 教界建議放寬門檻

新澤西州教育界人士警告，求職者對公立學校教師工作的興趣缺缺，至少十年來的申請人數已呈現下滑趨勢，而在近兩年新冠肺炎疫情期間情況更加惡化。(美聯社)

新澤西州數十名教育 工作者日前出席州議會聽證時警告說，求職者對公立學校教師工作興趣缺缺，至少十年來的申請人數已呈現下滑趨勢，而在近兩年新冠肺炎疫情 期間情況更加惡化，致使學校當局必須更努力尋找代課教師。

出席州眾議會公立學校聯合委員會聽證的教育界代表提出了改進建議，包括州府正考慮的一項法案：至少未來三年將豁免對教師和學區 員工必須是本州居民的要求，以及加強激勵機制，如減免教師的學貸和提高薪資水平。

與會者表示對教師短缺的切身感受，帕特森市(Paterson)一位高中特殊教育的教師說，許多九年級學生無論是閱讀還是數學都低於應有的水平，而且更因疫情加劇，隨著時間的推移，教師短缺的後果只會是擴大學生的成績差距。

洛根鎮(Logan)初中校長席瑟·莫根(Heather Moran)談到她面臨的員工短缺挑戰時說，371名學生只配備一個輔導教師，導致出現更多的違紀現象。她希望今年能恢復正常，但認為今年比去年更具挑戰性。

漢米爾頓學區(Hamilton)的課程教學主任史考特(Anthony Scotto)說，許多教師為了照顧家人而請假，還有的教師不到退休年齡就辭職，以尋求其他職業，因此對教師的需求很難滿足。他建議加快教師證書的批准程序，包括代課教師的證書，並與大學合作來擴大教師計畫的參加人數。他說，學校人手短缺或是申請者稀少，可導致教學品質下降。

紐瓦克的教育法律中心政策主任夏儂·克蘭吉爾(Sharon Krengel)認為，提高多樣性對吸引和留住教師很重要，通過實現教師隊伍的多樣化，學生的成績也得到改善。

新普羅維登斯(New Providence)的學區主任米塞利(David Miceli)說，申請教職的人減少，疫情更加劇了教師隊伍的短缺，而為新一代教師提供的福利卻在減少，學區員工目前支付健保福利的費用比十年更多。

民主黨州眾議員、公立學校聯合委員會主席米拉·加西(Mila Jasey)表示，與會人員提出的問題將是委員會關注的焦點，「我們都看到危機在加深」。

民主黨州眾議員溫伯里(Benjie Wimberly)說，學校教職員人力的短缺，目前已擴大到安保和午餐監督服務的工作，而人們往往以為這些工作不應該出現短缺。