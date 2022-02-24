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200住民受不人道對待 新州安養院遭人權團體指控

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州薩賽克士郡林地行為護理中心遭人權團體指控，多達近200名患有精神疾病或肢體殘疾的住戶被困在「不人道」的居住環境。(NBC電視台截圖)
新澤西州薩賽克士郡林地行為護理中心遭人權團體指控，多達近200名患有精神疾病或肢體殘疾的住戶被困在「不人道」的居住環境。(NBC電視台截圖)

新澤西州薩賽克士郡(Sussex County)林地行為護理中心(Woodland Behavioral and Nursing Center)遭人權團體指控，多達近200名患有精神疾病或肢體殘疾的住戶被困在「不人道」的居住環境，不僅三人擠在同一個房間，而且臭氣沖天、空氣中瀰漫屎尿的味道。

人權團體「新州維護殘疾人士權利」(Disability Rights New Jersey)執行主任關‧奧洛夫斯基(Gwen Orlowski)日前造訪林地行為護理中心後，隨即要求當局派人查看；她形容說：「住在三樓的居民憔悴的樣子好比囚犯，他們感到失去希望，好像再也回不去以前正常的環境。」

林地行為護理中心管理人史匹格(Menachem Spiegel)雖然沒有針對指控發表任何評論，但奧洛夫斯基呼籲當局立刻改善這種「不人道」且「侵犯民權的行為」。

新州社會服務局代理局長莎拉·阿德爾曼(Sarah Adelman)和衛生廳廳長茱蒂絲‧佩西奇利(Judith Persichilli)發布聯合聲明，稱「對任何可能造成安養院住戶陷入危險的指控，我們都會嚴正以待」，並表示他們已經和奧洛夫斯基聯繫，會盡快安排造訪林地行為護理中心。

奧洛夫斯基指出，安養中心的三樓住著196名大腦受損及創傷、患有精神疾病或身體有殘疾的患者，也包括一些中風正在復健的人；但這裡的居住環境卻非常惡劣，不僅骯髒不堪，還可以聞到排泄物的味道，而且住戶在沒有允許的情況下不得離開，有一名住戶甚至說自己已經一年都沒有離開安養院。

如今「維護殘疾人士權利」仍在研擬如何將這些居民安置到其他安養院；事實上，新州政府長期缺乏監管這些安養中心，奧洛夫斯基說：「我們很擔心安置的問題，我們不希望安排得太過倉促，影響他們的照護需求。」

新州 新澤西州 中風

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