美鐵賓州超速出軌釀8死 司機本周受審

美鐵列車2015年賓州出軌翻覆事故的肇事火車司機柏斯提安，本周開始接受審判。(取材自臉書)

美鐵(Amtrak)一輛列車2015年時因過彎超速而在賓州 出軌翻覆，事故造成八人死亡、百餘人輕重傷；七年下來美鐵公司陸續已支付約25億元與受害者及家屬達成和解，並沿著鐵路路廊增設許多安全設備避免類似事故再度發生；不過，本起事故究竟是意外或罪刑，在法律上尚有爭論，火車司機本周開始接受審判。

國家運輸安全委員會(NTSB)在事發後經過為期一年的調查，指肇事火車司機柏斯提安(Brandon Bostian)在列車超速過彎前，因分心注意列車旁對火車投擲石塊的惡作劇小孩，而疏未注意正以每小時106哩的時速通過限速只有每小時50哩的彎道；雖然當時並未酒醉或使用手機 ，但此仍為列車行駛中「相當基本的錯誤」。

然而，檢察官 對此有不同見解；2017年時檢察官表示由於所蒐集證據不足以形成柏斯提安有罪之心證，因此將作出不起訴處分；但在列車受傷乘客及罹難者家屬另外提出刑事自訴案後，法院下令檢方依八項過失致死罪及百餘項廢弛職務釀災罪起訴，此後本案經歷多次駁回與續審，至今仍未定讞。

柏斯提安的律師麥摩納格(Brian McMonagle)說：「由於事發太過突然，柏斯提安以無法詳細記起當下發生的所有細節，且即使有人要為這起意外負責，也應該去找到當時究竟是誰在向行駛中的列車投擲石塊，這些從未被確認身分的『加害人』才是導致意外的兇手，也是他們讓柏斯提安成為這起意外與這起訟案的被害人。」

另一方面，雖有部分受害者及罹難者家屬對柏斯提安提出刑事指控，但也有人認為不應把失事原因全都歸咎於駕駛員身上；一名在這起事故中經歷喪女之痛的老父親說：「對火車司機的起訴是令人無法接受的，美鐵及政府相關部門事前沒有在鐵軌上安裝速度管控裝置要負更大的責任；這不是火車司機個人問題，而是整個體系的問題。」