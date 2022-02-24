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州警趁攔檢偷下載女駕駛私密視頻 新州公路局賠25萬

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州一名高速公路巡警遭指控多次利用攔檢時，從女性駕駛手機下載私密視頻或圖片。(取材自臉書)
新澤西州一名高速公路巡警遭指控多次利用攔檢時，從女性駕駛手機下載私密視頻或圖片。(取材自臉書)

新澤西州收費高速公路管理局(New Jersey Turnpike Authority)日前與控州警偷偷從其手機下載私密影片的婦女達成和解，該局將因此支付25萬賠償金。

來自紐奧良(New Orleans)的一名女子控告稱，2016年她在花園州高速公路(Garden State Parkway)上被一名州警攔檢，該警竟私自從她的手機裡下載了一段私密的裸露視頻。花園州高速公路由新州收費高速公路管理局經營。

紐奧良的婦女是2016年7月24日在Neptune鎮附近的花園州高速公路第100號出口，遭到前州警普拉瑟(Marquice Prather)攔檢。

普拉瑟還認罪他曾攔檢過其他女性駕駛，並要求她們下車，2017年認罪後被解職。他承認將婦女攔檢後，以檢查手機內的車輛保險證明為由，偷窺過裡面的內容，並複製手機裡的圖像和視頻，最終被判罰款和三年緩刑。

高速公路管理局說，紐奧良的女性渾然不覺手機內的視頻被下載，直至新州州警的內部調查部門2016年底與她聯繫時才恍然大悟，而州警找她是為了調查另一個女駕駛的投訴案。

39歲的普拉瑟住在林登(Linden)，州警的內部調查顯示，紐奧良的女性將手機交給他，以出示有車輛保險後，他卻將手機裡的一段性暴露的私密視頻轉到自己的手機上；這名女子說，普拉瑟接過她的手機後，過了很久才還給她。

該女子最初提控求償75萬元，後來降至25萬元。高速公路管理局的律師審議後認為，考慮到該案的性質、未來的法庭抗辯費用以及可能的上訴，達成和解協議是合理的。

另一名女駕駛是2016年1月被攔檢，並被要求出示車輛保險證明，她在得知普拉瑟下載她手機裡的裸照近一年後才向州警投訴；這位婦女表示，她在手機存儲裸照是為了記錄鍛鍊計畫期間的減肥進展。

新州上訴法庭2019年4月裁決，索賠控告需在事發後90天內提出，儘管最後期限已過，但她仍可提出司法控告，因此這名婦女2019年4月對州警提出控告意向後，該案目前仍在密德薩士郡(Middlesex county)的法院聽審。

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