全美最塞路段 新州大橋4連冠

新研究指出,喬治華盛頓大橋以西的95號州際公路、連接四號公路的路段,連續四年稱霸全美最雍塞的高速公路。(取材自YouTube)

喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)是來往於新澤西和紐約的交通要道之一,塞車的狀況更是眾所皆知;非營利機構「美國交通研究中心」(American Transportation Research Institute)的最新調查指出,喬治華盛頓大橋以西的95號州際公路(Interstate 95)、連接四號公路(Route 4)的路段,連續四年是全美最壅塞的高速公路。

面對通勤巔峰時段動彈不得的狀況,政府官員似乎也無能為力;「毫無疑問,通過這段路對許多人來說困難重重,」美國交通研究中心主席芮貝卡‧布魯斯特(Rebecca Brewster)說:「但這裡已經完全沒有空間可以拓寬了。」

該研究取自2021年行經全美300多個地點、超過100萬輛卡車的定位數據進行分析,得出全國前100個最塞車的路段;而新州 的肯登郡(Camden)676公路和76號州際公路交口也擠進百大排行,但這段路仍有整修空間,交通狀況可以改善。

布魯斯特表示,拜登總統的1兆元基建法案應用於紓解交通;她在報告中強調:「我們終於獲得機會來解決這些問題,讓負責交通計畫的人員知道哪裡最需要改善。」

雖說新冠疫情 爆發後,美國人遠端工作維持好一段時間,位於新州李堡(Fort Lee)的95號州際公路交會處路況曾一度好轉;但疫情第二年民眾陸續回辦公室上班,加上貨物運輸量增加,塞車的情況更加惡化。

紐約與新澤西州 航港局(Port Authority of New York and New Jersey)的數據顯示,相較於2020年,2021年前11個月使用喬治華盛頓大橋的車輛從8950萬暴增至1億620萬,成長近18%。

另外,95號州際公路的平均時速也從36.5哩下降至30.1哩;2020年巔峰時段的平均時速為31.3哩,如今更降至22.4哩;布魯斯特說:「事實是,在這個人口高度密集的地區,卡車運送貨物的需求持續增加,與既有的民眾和其他車輛全部擠在一起。」