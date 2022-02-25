賓州華醫喜獲2022北京冬奧會紀念品

蘇麗凰博士獲得北京冬奧會紀念品(美國亞裔攝影協會供圖)

賓州 僑界知名人士蘇麗凰醫師、博士 (Dr. Grace Shu, M.D., Ph.D.) 和賓州醫藥委員會委員蘇嘉盛醫師 (Dr. Jason Shu, M.D.)，日前收到中國政府頒贈的2022 年冬奧會紀念品，喜不自勝。蘇麗凰與蘇嘉盛除了祝賀世界冬奧會在北京 圓滿舉行，更希望全世界人們一起邁向世界和平，互利互惠，各族裔和諧共處，齊心協力抗擊疫情、消滅病毒，共創美好和平的虎年。

蘇麗凰表示，冬奧會恰逢虎年春節伊始，感謝中國駐紐約總領事黃屏和僑務處主任董海榮的鼔勵和友誼，贈送冬奧會珍貴的紀念物。

蘇麗凰是賓州萊康明縣縣府國際事務總顧問，曾擔任該縣商會副理事長，多年來一直為當地的投資發揮重要作用。同時也是美國聯邦衛生部顧委會委員、美國人類病毒研究所特級顧問以及中國疾病控制中心、傳染病和愛滋病預防控制中心高級顧問，曾任全美華裔共和黨聯盟主席，美國亞裔 選民聯盟主席。多年來專注傳染病控制問題，協助聯邦及賓州州府不遺餘力，與歷任兩黨的總統和州長關係良好。

蘇嘉盛擔任賓州醫藥委員會委員及美國國家衛生服務諮詢委員會委員，曾獲賓州醫藥委員會和萊康明縣醫學會頒獎祝賀。