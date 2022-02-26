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自然醣褐藻糖膠 3- PLUS 熱銷之冠 ~濃縮液吸收快、含量高

紐約訊

  重症病人接受化放療期間，有時會出現味覺改變的副作用，造成食不下嚥，胃口不佳的情況，直接影響營養吸收，體重急速下降，甚至出現營養失調、疲倦、虛弱無力、免疫力下降等副作用反應。有見及此，NatureMedic自然醣為了照顧不同客戶的需要，特別研發出NatureMedic自然醣褐藻糖膠3- PLUS濃縮液，清新可口酸甜的柚子口味，能促進食慾，改善胃口和味覺。濃縮液的好處是可以更快被人體吸收！很多人不知道，口腔中的黏膜細胞是一種透過口腔內擴散作用的吸收方式，濃縮液可透過口腔黏膜滲透到微血管，再將其帶入體內循環。因此，當你喝下第一口濃縮液時，身體便已經開始吸收並發揮作用。對於身體虛弱、治療副作用嚴重或免疫力低的人，NatureMedic自然醣褐藻糖膠3- PLUS濃縮液是最合適的選擇！

  經過科學家多年來的研究，發現各種褐色海藻萃取的褐藻糖膠，其特性和分子結構也有不同，健康效益也有不同。NatureMedic自然醣堅持採用具學術研究的褐藻糖膠作為原材料，讓產品功效發揮更全面。NatureMedic自然醣褐藻糖膠3- PLUS結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物，濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。

  根據研究建議，褐藻糖膠含量直接影響健康效用，化放療期間每天需要攝取2-8克的褐藻糖膠。NatureMedic自然醣褐藻糖膠3- PLUS濃縮液含量極高，每包含有2.2克的褐藻糖膠精華，每盒50包，濃縮液的褐藻糖膠含量總共有110克，是市面上含量最高的褐藻糖膠產品！

  NatureMedic自然醣褐藻糖膠3- PLUS濃縮液是採用日本High-Tech鋁箔高品質技術，確保無塑化劑問題，且真空包裝，與外界空氣完全隔絕，密封保鮮、安全無虞。輕巧一包隨身攜帶，隨撕即飲，非常便利。濃縮液更沒有加入防腐劑，建議開封後即時飲用。推薦初中晚期、手術後調養人士服用，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫，機能保健。

  想了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS？請即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com取得更多優惠詳情。

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