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新州飲用水恐含鉛 影響18萬個家庭 已發通知

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州飲用水系統遭重金屬鉛汙染，恐影響多達570個社區、近數十萬人。圖為工人在紐瓦克街道更換鉛水管。(美聯社)
新澤西州飲用水系統遭重金屬鉛汙染，恐影響多達570個社區、近數十萬人。圖為工人在紐瓦克街道更換鉛水管。(美聯社)

新澤西州飲用水系統遭重金屬鉛汙染，影響該州18萬個家庭，範圍包括市郊地區，其中大多都由市政府負責運作；新州環保廳(Department of Environmental Protection)已對所有受管線汙染影響的家庭發出通知。

新州環保廳廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)17日召開記者會表示，收到通知的居民無需恐慌，市府、地方局處和飲用水公司都會盡快更新系統；目前約18萬6830戶住家、占新州6%的住戶會受到影響。

當局表示，僅僅一條管線內驗出金屬鉛並不一定代表飲用水含有鉛，也可能只是家庭排水管或其他部分被汙染；儘管沒有一個安全指標，但人體若攝取過量的鉛仍可能有健康的疑慮。

一般來說，1930年代以前建造的房子較可能含有鉛管，政府一直到1986年才立法禁止鉛管，而在那之前有些建築管線的銅管也可能使用鉛焊接頭；但更換這些管線將會是一項非常浩大的工程，因為該州大多地區都是在1986年以前開發的。

新州州長墨菲(Phil Murphy)在去年7月簽署法案，要求當局清點州內的所有鉛管，並在未來十年內全部更換；此外，拉圖瑞特稱新州有超過100萬條的管線，是使用「未知的材料」製造。

拉圖瑞特也坦言，更換系統將斥資大筆費用，雖然大多將由系統營運的單位負擔，但部分業者還是可能向使用者酌收費用，或直接將成本轉嫁給所有居民，因為除了鉛管，有些地區的鍍鋅鋼管也必須更換。

根據研究，攝取過量的鉛不僅可能對孕婦有生命危險，也可能造成兒童發育造成傷害，如行為或學習障礙、智商降低，甚至可能產生聽覺障礙、貧血或發育遲緩。

當局也提醒，收到通知的民眾應遵循營運單位的指示；在一封範本信中可以看到，當局列出12個民眾可採取的步驟，包括水龍頭若超過六小時未使用，飲用或烹煮前建議先讓水流出一陣子。

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