我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

鄰空軍基地 德拉瓦州新堡郡居民血液含毒

編譯洪毅／綜合報導

衛生部有毒物質和疾病登記中心(ATSDR)通過血液樣本檢測後證實，德拉瓦州北部新堡郡(New Castle County)空軍國民兵基地附近住戶的血液中，含氟表面活性劑(PFAS)水平大幅高於全國，顯示基地的有毒物質汙染當地飲用水，已對周遭民眾造成威脅。

ATSDR在近日發布的報告中指出，分析新堡基地附近134個家庭共214人的血液樣本中發現，這些血液中的五種PFAS水平高於全國，其中全氟己烷磺酸(PFHxS)是全國平均的9.8倍，全氟辛烷磺酸(PFOS)為2.9倍，全氟辛酸(PFOA)為2.4倍。

PFOS與PFOA沉積在人體內，有升高膽固醇，誘發甲狀腺疾病及癌症增加率，也對孕婦造成危險；此外，這些毒素排除困難，可以在人體內沉積數十年之久。

ATSDR的報告指出，造成此狀況的原因，很可能與飲用水有關；PFOS為消防泡沫滅火的成分，普遍為各機場及軍事基地所用，包括新堡基地。

國家環境保護局(EPA)去年就表示，新堡基地方圓七平方英里內的14口地下水井中，有10口PFAS水平超過EPA建議的兆分率(ppt)70以下標準；其中新堡郡政府擁有的四口地下水井全部超標，且幅度在630至4500ppt之間，遠高於標準。

至於公用事業公司Artesian Water在當地有六口地下水井PFAS水平超標，在71至1340 ppt間。

雖然環保局也說，這些水都會經過淨水、過濾才會配送到民眾家裡，其水龍頭流出來的水PFAS並未超標；但是ATSDR的報告指出，自來水來自新堡郡政府的家庭，其血液中的PFAS水平「明顯」高於來自Artesian Water的家庭。

ATSDR還指出，每周至少打掃房屋三次的民眾，其血液中的PFAS水平「明顯」低於每個月只打掃一、兩次的民眾。

德拉瓦州議會眾議員黛博拉‧赫弗南(Debra Heffernan)表示，此事「令人擔憂」，代表當地民眾「面臨一大麻煩」。

在赫弗南帶頭下，德拉瓦州議會去年通過法案，要求州政府環保官員徹底調查當地飲用水的PFAS含量過高問題；但是到目前為止，來自州政府的進展依然是有限的，讓赫弗南感到「很沮喪」。

德拉瓦州 檢測 癌症

上一則

芝家暴謀殺案件翻倍 市府撥2500萬防治

下一則

不怕病毒怕子彈 治安惡化人心惶惶

延伸閱讀

美防長：俄正增加血液庫存 將部隊朝烏克蘭移近

美防長：俄正增加血液庫存 將部隊朝烏克蘭移近
德拉瓦州取消室內口罩令 校園口罩令維持到3月底

德拉瓦州取消室內口罩令 校園口罩令維持到3月底
南灣面臨血荒 聖荷西官員集體捐血

南灣面臨血荒 聖荷西官員集體捐血
冬天手腳冰冷發麻 可練下肢肌力 促進末梢血液暢通

冬天手腳冰冷發麻 可練下肢肌力 促進末梢血液暢通
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

沒坐鎮華府？拜登上任首年140天不在 比川普124天還多

沒坐鎮華府？拜登上任首年140天不在 比川普124天還多

熱門新聞

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸掉950萬元

2022-02-14 20:09
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
星巴克店員的暖心訊息，令德州媽媽感念。（Brandy Roberson推特）

「取下杯蓋」星巴克員工遞暗語替女兒解圍 德州媽暖心

2022-02-20 20:40
Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（KHOU）

休士頓男子銀行被搶 朝搶匪車開槍 誤射9歲女童致死

2022-02-16 21:43

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險