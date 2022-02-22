鄰空軍基地 德拉瓦州新堡郡居民血液含毒

衛生部有毒物質和疾病登記中心(ATSDR)通過血液樣本檢測 後證實，德拉瓦州 北部新堡郡(New Castle County)空軍國民兵基地附近住戶的血液中，含氟表面活性劑(PFAS)水平大幅高於全國，顯示基地的有毒物質汙染當地飲用水，已對周遭民眾造成威脅。

ATSDR在近日發布的報告中指出，分析新堡基地附近134個家庭共214人的血液樣本中發現，這些血液中的五種PFAS水平高於全國，其中全氟己烷磺酸(PFHxS)是全國平均的9.8倍，全氟辛烷磺酸(PFOS)為2.9倍，全氟辛酸(PFOA)為2.4倍。

PFOS與PFOA沉積在人體內，有升高膽固醇，誘發甲狀腺疾病及癌症 增加率，也對孕婦造成危險；此外，這些毒素排除困難，可以在人體內沉積數十年之久。

ATSDR的報告指出，造成此狀況的原因，很可能與飲用水有關；PFOS為消防泡沫滅火的成分，普遍為各機場及軍事基地所用，包括新堡基地。

國家環境保護局(EPA)去年就表示，新堡基地方圓七平方英里內的14口地下水井中，有10口PFAS水平超過EPA建議的兆分率(ppt)70以下標準；其中新堡郡政府擁有的四口地下水井全部超標，且幅度在630至4500ppt之間，遠高於標準。

至於公用事業公司Artesian Water在當地有六口地下水井PFAS水平超標，在71至1340 ppt間。

雖然環保局也說，這些水都會經過淨水、過濾才會配送到民眾家裡，其水龍頭流出來的水PFAS並未超標；但是ATSDR的報告指出，自來水來自新堡郡政府的家庭，其血液中的PFAS水平「明顯」高於來自Artesian Water的家庭。

ATSDR還指出，每周至少打掃房屋三次的民眾，其血液中的PFAS水平「明顯」低於每個月只打掃一、兩次的民眾。

德拉瓦州議會眾議員黛博拉‧赫弗南(Debra Heffernan)表示，此事「令人擔憂」，代表當地民眾「面臨一大麻煩」。

在赫弗南帶頭下，德拉瓦州議會去年通過法案，要求州政府環保官員徹底調查當地飲用水的PFAS含量過高問題；但是到目前為止，來自州政府的進展依然是有限的，讓赫弗南感到「很沮喪」。