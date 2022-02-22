最後一批阿富汗難民 撤離新州軍事基地

去年從阿富汗撤出的難民近幾月逐漸離開軍事基地，前往各地開始他們的新生活，上周末最後數千名阿富汗難民撤離新澤西州軍事基地的收容設施。(美聯社)

在各界組織的協助下，去年從阿富汗 撤出的難民近幾月逐漸離開軍事基地，前往各地開始他們的新生活，上周末最後數千名阿富汗難民撤離新澤西州 軍事基地的收容設施。

幫助安頓阿富汗難民的「歡迎盟友行動」(OAW)共協助約7萬6000名阿富汗難民，為美國數十年來最大的難民重新安置計畫。

路德會移民 和難民服務(LIRS)主席維納瑞加(Krish O'Mara Vignarajah)表示：「這是歡迎盟友行動的重大里程碑，但我要強調這項任務還未結束。未來數月甚至數年我們的新阿富汗居民將會需要我們的支持及友誼，他們面臨的挑戰不會一夕間消失。」

國土安全部透露美國明年計畫接收數千名阿富汗難民，分批規模較小，安置的地點尚未決定；過渡時期新州McGuire-Dix-Lakehurst聯合基地的收容設施將持續開放，該基地接收的阿富汗難民人數最多。

阿富汗在軍事基地等待安置期間辦理移民手續並接受健康檢測，通常需要幾個月的時間，美國政府已經為新澤西基地的阿富汗兒童設立學校。

負責協助安置的各組織及國安部已把每位難民送離基地，大部分難民安頓在北維吉尼亞州建好的阿富汗社區，包括北加州、德州等地。

國安部先前曾宣布約四成的阿富汗人有資格取得特殊移民簽證，他們先前擔任軍方口譯員或曾為美國政府工作。

其他大部分阿富汗新居民尚未取得合法永久居留權，他們並非透過難民計畫離開阿富汗，而是透過人道主義假釋的名義撤離。權益人士及幾個退伍軍人團體為難民發聲，向國會施壓要求通過法案授予難民永久居留權。