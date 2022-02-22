我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

最後一批阿富汗難民 撤離新州軍事基地

編譯徐薏茹／綜合報導
去年從阿富汗撤出的難民近幾月逐漸離開軍事基地，前往各地開始他們的新生活，上周末最後數千名阿富汗難民撤離新澤西州軍事基地的收容設施。(美聯社)
去年從阿富汗撤出的難民近幾月逐漸離開軍事基地，前往各地開始他們的新生活，上周末最後數千名阿富汗難民撤離新澤西州軍事基地的收容設施。(美聯社)

在各界組織的協助下，去年從阿富汗撤出的難民近幾月逐漸離開軍事基地，前往各地開始他們的新生活，上周末最後數千名阿富汗難民撤離新澤西州軍事基地的收容設施。

幫助安頓阿富汗難民的「歡迎盟友行動」(OAW)共協助約7萬6000名阿富汗難民，為美國數十年來最大的難民重新安置計畫。

路德會移民和難民服務(LIRS)主席維納瑞加(Krish O'Mara Vignarajah)表示：「這是歡迎盟友行動的重大里程碑，但我要強調這項任務還未結束。未來數月甚至數年我們的新阿富汗居民將會需要我們的支持及友誼，他們面臨的挑戰不會一夕間消失。」

國土安全部透露美國明年計畫接收數千名阿富汗難民，分批規模較小，安置的地點尚未決定；過渡時期新州McGuire-Dix-Lakehurst聯合基地的收容設施將持續開放，該基地接收的阿富汗難民人數最多。

阿富汗在軍事基地等待安置期間辦理移民手續並接受健康檢測，通常需要幾個月的時間，美國政府已經為新澤西基地的阿富汗兒童設立學校。

負責協助安置的各組織及國安部已把每位難民送離基地，大部分難民安頓在北維吉尼亞州建好的阿富汗社區，包括北加州、德州等地。

國安部先前曾宣布約四成的阿富汗人有資格取得特殊移民簽證，他們先前擔任軍方口譯員或曾為美國政府工作。

其他大部分阿富汗新居民尚未取得合法永久居留權，他們並非透過難民計畫離開阿富汗，而是透過人道主義假釋的名義撤離。權益人士及幾個退伍軍人團體為難民發聲，向國會施壓要求通過法案授予難民永久居留權。

阿富汗 移民 新澤西州

上一則

林建新、倪凌舉獲聯邦眾議員戴維斯頒商界領袖獎、企業家獎

下一則

芝家暴謀殺案件翻倍 市府撥2500萬防治

延伸閱讀

神學士稱吸收舊政權官兵 打造阿富汗大軍

神學士稱吸收舊政權官兵 打造阿富汗大軍
港式人情味

港式人情味
阿富汗男童卡深井2天「與爸對話支撐意志」 救出仍不治

阿富汗男童卡深井2天「與爸對話支撐意志」 救出仍不治

接收烏克蘭難民 波蘭：已做好準備

接收烏克蘭難民 波蘭：已做好準備
阿富汗人抗議拜登偷錢 把近千億阿富汗資產分給911遺屬

阿富汗人抗議拜登偷錢 把近千億阿富汗資產分給911遺屬
甩信仰束縛 她成阿富汗唯一AV女優：神學士看過我作品

甩信仰束縛 她成阿富汗唯一AV女優：神學士看過我作品

熱門新聞

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸掉950萬元

2022-02-14 20:09
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
星巴克店員的暖心訊息，令德州媽媽感念。（Brandy Roberson推特）

「取下杯蓋」星巴克員工遞暗語替女兒解圍 德州媽暖心

2022-02-20 20:40
Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（KHOU）

休士頓男子銀行被搶 朝搶匪車開槍 誤射9歲女童致死

2022-02-16 21:43

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險