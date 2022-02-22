新州4000萬無證移民紓困金 2月28日截止前恐用罄

新澤西州公共服務廳代理廳長阿德爾曼宣布，新州無證移民新冠紓困計畫收到大量申請，4000 萬元資金可能在2月28日截止前就用盡。(取材自推特)

新州 公共服務廳代理廳長阿德爾曼(Sarah Adelman)宣布，新州無證移民新冠紓困計畫收到大量申請，4000萬元資金可能在2月28日截止前就用盡。

支應這項計畫的基金The Excluded New Jerseyans Fund撥款給被排除在正規紓困計畫外的新州居民；新州公服廳發言人洛伊扎-麥克布萊德(Eva Loayza-McBride)曾說，截至16日，已對4000名獲准申請人支付920萬元現金福利，如果1萬3900份待決申請都獲准，4000萬元之使用面臨挑戰。

這項計畫為個人提供2000元支票 ，為年收入低於5萬5000元的家庭提供4000元支票。

這項基金讓非法入境、剛出獄、無家可歸者等無從獲失業或政府激勵紓困金 的人受益。

雖然基金即將用盡，2月28日前仍將繼續接受申請。

新美國人辦公室(ONA)主任卡勒(Johanna Calle)說，申請人可上網提交申請文件，審查需要時間。目前530個申請案被拒。

這項計畫去年10月宣布後一路坎坷；移民權利組織曾抱怨州府宣傳不力，申請過程繁瑣，無法在12月31日截止日前完成。該計畫僅支付600萬元，新州將剩餘的3400萬元用於其他疫情支出。

在權益團體強烈抗議後，新州州長墨菲(Phil Murphy)和阿德爾曼1月27日宣布，從美國救援計畫(American Rescue Plan)找到另一筆聯邦援助，足可履行4000萬元承諾，並簡化申請流程。

美國公民自由聯盟(ACLU)新州政策主任法哈多(Sarah Fajardo)透過州府聯合新聞稿說，恢復基金才兩周申請量激增，4000萬元將用於急需援助的社區，但不足以支持所有無資格獲聯邦援助的50萬新州居民，敦促立法者致力分配更多資金。