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新州撥款千萬 設「法拍預防法」基金 協助居民保房屋

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州長墨菲將動用1000萬元聯邦援助作為「法拍預防法」的基金，以協助因疫情而面臨房屋法拍的新州居民。(美聯社)
新澤西州長墨菲將動用1000萬元聯邦援助作為「法拍預防法」的基金，以協助因疫情而面臨房屋法拍的新州居民。(美聯社)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)將動用1000萬元聯邦援助作為「法拍預防法」(Foreclosure Prevention Act)的基金，以協助因疫情而面臨房屋法拍的新州居民。

墨菲上周在例行疫情簡報會上宣布，2021年的「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)提供的1000萬元聯邦資金，將用來資助他去年簽署的法拍預防法，重點是協助面臨法拍的家庭，以保證他們留住房屋。

新州的房屋與房貸金融管理局(Housing and Mortgage Finance Agency)也可能動用部分資金，以使被法拍的棄屋得以修繕後出售。

墨菲表示，協助法拍屋主的計畫不僅有助於尋找可負擔住房的家庭，還可防止房屋被掠奪性地購買，幫助社區免受廢棄房屋的負面影響。

新州的法拍預防法允許房屋與房貸金融管理局購買上市法拍的房屋，以幫助屋主保住房子，管理局還為屋主提供可負擔的房貸。

墨菲說：「如果房屋面臨法拍並需要房屋與房貸金融管理局的有關訊息，可登入管理局的網站njhousing.gov查詢。」

新州的房屋法拍在全國最高，去年7月的房貸拖欠率位居全國第四，全州2006年提交房屋法拍申請2萬5000件，2009年增加到6萬5000件。

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