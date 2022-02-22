新州社區學院 5‧14前校園須戴口罩

新澤西州蘇薩克士郡社區學院因疫情趨緩，從2月7日恢復實體課程，但仍要求所有教職員於5月14日學期結束前，在室內空間必須戴上口罩。(美聯社)

自去年年底Omicron變種病毒 出現以來，全球進入高度警戒，新澤西州蘇薩克士郡社區學院(Sussex County Community College)為避免病毒傳播宣布今年春季班課程前兩周改以線上授課；隨著疫情 趨緩，該校也從2月7日恢復實體課程，但仍要求所有教職員於5月14日學期結束前，在室內空間必須戴上口罩 。

事實上，蘇薩克士郡社區學院自去年10月7日更新防疫政策以來，就要求在教室、辦公室等室內空間、建築物內部的室外空間與公共場所全面戴口罩，只有在吃飯或獨自一人的室內場所時才可摘下。

社區學院校長康諾利(Jon Connolly)透過YouTube頻道表示：「不論是教職員或學生，在本學期接下來的時間中，於教室內及走廊上仍須戴口罩，這是保障所有教職員及學生安全的重要防疫措施。」

康諾利承認，Omicron變種病毒帶來的疫情反轉已漸趨緩，州長墨菲(Phil Murphy)也已下令全州K12以下學校不再強制戴口罩，但由於各校仍保有最終決定權，為保護所有人，才決定暫時不跟進，繼續實施強制口罩令，持續觀察疫情發展確定穩定後才會取消。

他說：「Omicron變種病毒的確診案例穩定下降中，蘇薩克士郡衛生單位的數據表明，目前的每日新增確診人數已降至之前Delta病毒席捲全美時的基線以下。」

此外，康諾利也指出，校方鼓勵教職員及學生定期進行新冠篩檢，不過並不強制，並鼓勵大家多到室外活動活動；他說：「我們的校園很美，希望大家多出來散步走動，沒有人會在散步時感染或傳播新冠病毒，我們不只要讓校園很安全，也要讓大家『相信校園很安全』，因此我鼓勵大家走出戶外散散心。」