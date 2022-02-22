新州哈蒙梅多斯商場淪法拍 3‧16公開拍賣
新澤西州席考克斯市(Secaucus)目前正上演一部真實紀錄片，內容講述購物廣場和電影院投資如何被線上購物和串流媒體服務等勢力扼殺。
位於席考克斯市的哈蒙梅多斯(Harmon Meadows)商業廣場占地10英畝，去年6月進入法拍程序後，定於3月16日舉行公開拍賣。
新冠疫情來襲後，讓經濟停擺，也扼殺了這個廣場重振的希望。
根據法庭文件，這座商業廣場的官方統計債務數字略高於5570萬元；有關拍賣和房產的法律廣告稱，拍賣日期最初訂於1月間，但在律師提出法庭動議後推遲兩個月。
這座廣場長期以來一直由商業地產經紀公司 Hartz Mountain所持有，該公司2015年3月以6400萬元的價格將該廣場賣給一個房地產投資集團，廣場中的購物中心售價5500萬元，電影院Kerasotes Theater售價900萬元。
廣場公司The Plaza at Harmon Meadows去年1月遭房貸業者興訟，訴訟稱，該有限責任公司2018年11月停止付款時共拖欠5400萬元房貸。
這座廣場座落於鍚考克斯市西三號道路(Route 3 West)旁，毗鄰會議中心、美國職業男籃協會(NBA)辦公室和多家旅館。
這次拍賣將由曼尼恩拍賣公司(Mannion Auctions)負責，預訂3月16日上午10點30分在哈蒙梅多斯廣場假日酒店(Holiday Inn)外舉行。
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