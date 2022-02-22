新州哈蒙梅多斯商場淪法拍 3‧16公開拍賣

新州佔地10英畝的哈蒙梅多斯商業廣場去年6月進行法拍後，預訂3月16日公開拍賣。(取材自YouTube)

新澤西州席考克斯市(Secaucus)目前正上演一部真實紀錄片，內容講述購物廣場和電影院投資 如何被線上購物和串流媒體服務等勢力扼殺。

位於席考克斯市的哈蒙梅多斯(Harmon Meadows)商業廣場占地10英畝，去年6月進入法拍程序後，定於3月16日舉行公開拍賣 。

新冠疫情來襲後，讓經濟停擺，也扼殺了這個廣場重振的希望。

根據法庭文件，這座商業廣場的官方統計債務數字略高於5570萬元；有關拍賣和房產的法律廣告稱，拍賣日期最初訂於1月間，但在律師提出法庭動議後推遲兩個月。

這座廣場長期以來一直由商業地產經紀公司 Hartz Mountain所持有，該公司2015年3月以6400萬元的價格將該廣場賣給一個房地產投資集團，廣場中的購物中心售價5500萬元，電影院Kerasotes Theater售價900萬元。

廣場公司The Plaza at Harmon Meadows去年1月遭房貸業者興訟，訴訟稱，該有限責任公司2018年11月停止付款時共拖欠5400萬元房貸。

這座廣場座落於鍚考克斯市西三號道路(Route 3 West)旁，毗鄰會議中心、美國職業男籃協會(NBA)辦公室和多家旅館。

這次拍賣將由曼尼恩拍賣公司(Mannion Auctions)負責，預訂3月16日上午10點30分在哈蒙梅多斯廣場假日酒店(Holiday Inn)外舉行。