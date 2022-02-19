劫車打死7旬華翁 費城12歲男童被控謀殺

去年涉嫌於去年12月參與毆打七旬華裔老翁致死的12歲男童日前落網，該嫌遭控謀殺罪，預定下周出庭；費城 警方表示，這名男童與其他兩名不滿19歲的青少年，在Mayfair一起毆打70歲的陳鐘仁(Chung Yan Chin，音譯)，陳重傷倒地後，三嫌劫車逃走。

檢方說，去年12月2日晚7時剛過，三名青少年走近Teesdale街3000號的陳鐘仁，將他打倒在地，猛擊他的面部，然後搶走他的汽車 ；陳鐘仁的傷勢危重，臉部骨折，大腦受傷，住院後12月21日傷勢過重不治。

警方上月逮捕18歲的納斯林(John Nusslein)，他報住費城東北區，並對16歲的穆罕默德(Qiyam Muhammad)發出通緝令，他目前在逃。

納斯林和穆罕默德被控謀殺、搶劫、預謀搶劫和謀殺以及違法持有武器，他們還被控試圖篡改證據，取下劫持汽車的牌照。

警方沒有公布12歲男童的名字，他和納斯林被捕後關押至今，不得保釋；12歲男童的初步聽證定下周舉行，納斯林下一次定在4月出庭，兩人的律師都沒有對質詢做出回應。

費城警方是15日在應對槍支 暴力行動的線上通報會上，宣布對兩人的逮捕，並表示將重點查處劫車犯罪。費城警方的統計顯示，今年的犯罪異乎尋常地增多，增速超過2021年，去年全市劫車800多起，是2020年的兩倍。

紐約和芝加哥等大城市的劫車也在增加，包括費城在內的全國槍支暴力犯罪都創下紀錄，費城去年發生562起凶殺，為現代史上最高。

費城東北區近日屢發槍擊事件，一名嫌疑人近兩周前開槍將一個探視母親的60歲男子打死。一名男子2月6日在Afton街2100號使用攻擊步槍，將四個孩子的退伍陸戰隊員布里塞拉(George Briscella)擊斃，迄今尚無人因這起凶殺案被捕。