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認酒駕撞死一家三口 新州男恐關10年以上

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州男子皮諾承認2020年酒駕高速撞車導致一家三口喪生，將面臨10年以上刑期。(坎伯蘭郡監獄照片)
新澤西州男子皮諾承認2020年酒駕高速撞車導致一家三口喪生，將面臨10年以上刑期。(坎伯蘭郡監獄照片)

新澤西州韋恩蘭市(Vineland)一名男子，17 日在法庭聽證會上，承認2020年酒後高速駕車造成車禍，導致一家三口喪生，該名男子認罪後，可處10年以上監禁。

這名男子是37歲的皮諾(Modesto Pino)，他在法庭上承認2020 年11月1日受到酒精影響，以超過每小時90哩的高速飆駛，在一處十字路口撞上30歲魯伊斯(Iban Garcia-Ruiz)所駕駛的休旅車。

魯伊斯車上有一家四人，他和坐在前座的32歲妻子當場死亡，夫婦倆的兩個孩子坐在後座受重傷被送往醫院，其中1歲小孩伊坊(Ivan)不治死亡。

肇事者皮諾受到強力撞擊而從車上被摔出，之後在事故現場附近停車場被發現；檢方此前曾指出，皮諾同車乘客頭部嚴重受到內外傷。

事發後皮諾接受檢測，血液酒精含量高達0.209%，超過0.08%的法定限值。

皮諾去年 9 月因車禍相關15項罪名被起訴，包括三項二級車輛殺人罪。

根據與檢察官的認罪協議，皮諾17日針對三項一級嚴重過失殺人罪、以及一項二級嚴重襲擊罪名認罪。

對於皮諾的認罪，檢察官建議判處12年徒刑，並要求皮諾必須先服刑滿85%， 之後才有資格獲得假釋。

皮諾在17日聽證會上除了認罪並承認了解訴訟程序之外，便沒有再針對此案發表任何其他意見；他仍然被羈押在監獄。

車禍 檢察官 新澤西州

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