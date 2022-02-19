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賓大生掉垃圾滑槽亡 母質疑死因 拒結案

編譯周芳苑／綜合報導
賓州州立大學女學生格羅斯去年11月在校外公寓掉入11樓垃圾槽墜落至1樓死亡，警方完成調查，排除他殺；死者母親不同意結案。(abc7ny電視台截圖)
賓州州立大學女學生格羅斯去年11月在校外公寓掉入11樓垃圾槽墜落至1樓死亡，警方完成調查，排除他殺；死者母親不同意結案。(abc7ny電視台截圖)

賓州州立大學(Penn State University)女學生 格羅斯(Justine Gross)去年11月在校外公寓與 一男子聚會後，竟從該公寓的11樓垃圾滑槽墜至一樓死亡，警方完成調查，排除他殺，但死者母親仍對死因存疑不同意結案。

州立大學警察局(State College Police)和中央郡驗屍官辦公室(Centre County Coroner's Office)16日與死者父母電話會議，稱驗屍結果顯示格羅斯死時肝組織含有大麻和酒精。

死者母親弗朗索瓦·格羅斯(Francoise Gross)轉述會議內容說，她女兒一頭栽進垃圾槽，頭骨骨折，當場死亡。

死者父母親不同意州立大學警察局發布新聞稿宣布結案；該母親稱，警方此前曾詢問女兒死前見面的男子，但未對他提起刑事訴訟。

死者母親不接受女兒吸大麻和酗酒、赤腳爬進11樓垃圾槽時不知自己在做什麼等說法，還說驗屍並未採用檢測DNA和性侵跡象的強姦工具包。

去年11月10日晚上，格羅斯墜入11層樓垃圾槽，約27小時後，屍體被發現在垃圾掩埋場。

州立大學警方打從一開始就堅稱是意外；但死者母親說，女兒離開自己公寓到七樓見男子前幾小時，母女倆曾交談，女兒失蹤後隔天，她與該男子通話，男子說他邀請格羅斯下樓抽菸，給了一支裝滿大麻的雪茄，女兒有不好反應。

州立大學警方11月11日下午5時15分被告知女學生失蹤，她的屍體次日凌晨2時45分被發現。

州立大學警察向死者母親展示監控錄像，看到女學生進入七樓公寓，而後和10樓男子一起離開，該男子將她單獨留在走廊，最後她女兒在11樓赤腳走向垃圾槽室。

死者母親說，女兒的拖鞋、手機和錢包及所有信用卡後來在樓梯間被發現，顯示當時被追趕，而且11時22分、掉進垃圾槽前幾分鐘發簡訊給室友，寫道「剛剛發生一些事」。

警察 大麻 檢測

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