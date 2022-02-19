新州福建同鄉會春晚 500人線上同樂

博根鄉親的健身舞花絮。（記者劉偉網上截圖）

新澤西 福建同鄉會2022年「虎年雲端 春節晚會」日前舉行。130多個福建家庭，近500位鄉親相聚雲端，欣賞鄉親自編自導、自演自錄的舞蹈、歌唱、武術、體操、獨奏、擊劍等視頻節目；抽獎環節則有iPhone、iWatch等禮物、現金紅包；加上劉偉紅、郭洪寶兩個主持人精采串詞、理事會拜年、福二代拜年、「韞青獎學金」頒發等，讓晚會熱鬧非凡喜洋洋，驚喜連連High翻天。

此次節目內容豐富，包括理事會林潔輝總顧問領銜的視頻集體賀年、開場的多位鄉親「歌星」小組唱、多家庭福建二代中英文拜年、郭洪寶、王秀梅的男女生二重唱《為了誰》、福二代小明星鄭圓圓的獨唱、Irene·郭的《梨花頌》、Alex的太極扇、刀術、韞青獎學金獲得者李卓翰的獨唱《故鄉的雲》、思鄉鋼琴曲《鼓浪嶼之波》、莊天穎的擊劍、史穎舞校、怡然舞隊、武夷之光舞團的舞蹈、博根鄉親的健身 舞花絮，以及編輯精美壓軸的劉偉紅獨唱《這世界有那麼多人》等等，要麼頗具「明星範」，要麼編輯有創意、難度大。

福建鄉親「明星歌手」小組唱。（記者劉偉網上截圖）

新澤西福建同鄉會舉辦春晚，在新澤西各社團中早已名聲在外，不論線上線下，一樣精采。李世群會長盛讚這次同鄉會籌委會各工作小組的工作。郭瑞堯主席在活動中回顧了牛年同鄉會為鄉親所做的實事，包括捐款、為華工祭祖、第二屆「韞青獎學金」的評選頒獎；關懷鄉親各種家庭困擾、年終慰問鄉親謝成輝、向耄耋老人鄉親拜年祝福、轉送中國駐紐約總領館的「春節包」、大年初一為全球華人送福拜年迎冬奧等等，他感謝林㓗輝總顧問、理事會支持，以及福建鄉親們的積極參與和贊助此次活動。