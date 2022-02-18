費城警力不足 出警時間拉長2成

由於911報案中心及警察的人力均短缺，費城地區民眾報案後平均等待時間從去年的18分鐘增加到現在的22分鐘，比去年延長20%。圖為警方調查槍案。(美聯社)

由於911 報案中心及警察 的人力均短缺，費城 地區民眾報案後平均等待時間從去年的18分鐘增加到現在的22分鐘，比去年延長20%；費城人報報導，911報案中心會根據報案內容區分緊急等級，其中應最優先出警的案件如入事竊盜或槍枝暴力等案件，2021年警察抵達現場的速度有加快，但與疫情前仍有落差。

不過，不被911報案中心列為「最優先」的報案內容不見得真的對報案人的生命沒有威脅；報導指出，這方面的報案電話中有很大一部份是家庭暴力等「不涉及槍械，但確實涉及生命安全」的事件。

對此，警方表示單純只看911報案中心的統計數據可能會失真，因為警方到場後可能因為事態緊急不見得來得及向報案中心回報已到場；但警方也承認，自從非裔佛洛伊德案(George Floyd)發生後，全美反警氣焰高漲，警界因此湧現大批退休、離職潮，現在的人力確實相當短缺。

以肯辛頓(Kensington)地區為例，當地自報警後到警察出現的等候時間平均1.5小時，主因就在目前肯辛頓警局有高達420個職位空缺，另外還有834名現役警察提報提前退休；警局發言人表示，人力不足使警方真的無力應對每一通報案電話。

費城警察局局長丹妮爾．奧特洛(Danielle Outlaw)說，警方目前已著手解決人力不足的問題，除為報案中心增聘50名接線員外，最新一期結業的警察訓練班45位實習員警也將在今春正式服役，雖然相對於警局整體缺額人數，新進警員的數量只是杯水車薪，但總歸聊勝於無。

犯罪學家加卡龍(Joseph Giacalone)則指出，警方處理報案電話的系統要與時俱進，例如架設專用網站供民眾通報一些諸如駕照遺失之類的小事，不是一直要報案中心接聽所有電話；他說：「21世紀了，不要再用Windows 95這種古董來辦案。」