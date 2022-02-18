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新州非裔與白人少年打架 警執法惹種族爭議

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州橋水鎮康默思購物中心12日發生一起青少年打架事件，結果警方獲報前往現場處理時，非裔少年被警察按在地上強行帶上手銬，白人少年卻坐在沙發，警方執法視頻流出後引起極大爭議。(NBC電視台截圖)
新澤西州橋水鎮康默思購物中心12日發生一起青少年打架事件，結果警方獲報前往現場處理時，非裔少年被警察按在地上強行帶上手銬，白人少年卻坐在沙發，警方執法視頻流出後引起極大爭議。(NBC電視台截圖)

新澤西州薩默塞特郡(Somerset)橋水鎮康默思購物中心(Bridgewater Commons)12日發生一起青少年打架事件，涉事的兩名青年分別是白人與非裔，結果警方獲報前往現場處理時，非裔少年被警察壓在地上強行帶上手銬，白人少年卻好端端地坐在一旁的沙發上，警方執法視頻流出後引起極大爭議。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)16日表示，此事件令他「深感不安」。

在臉書、Instagram、Snapchat等社交軟體上瘋傳的視頻顯示，兩名青年在動手前已經開始吵架並相互推擠，警方趕抵現場後雖迅速將兩人拉開，但兩名警察的目光都不約而同地落在非裔青年身上，其中一名警察把白人青年拉到旁邊沙發上坐下後，還一直盯著另一名警察把非裔青年上銬才放鬆戒備。

目睹事件經過的圍觀群眾中，有人高呼種族歧視，其中一名警察似乎察覺執法可能會引起爭議，起身走向該名坐在沙發上的白人青年，不過目前尚不清楚涉世白人青年是否也被上銬。

非裔少年的母親接受媒體訪問時表示，不認為此事件出於種族動機，不會把事情上綱到種族歧視；她說：「我不認為問題的癥結點在於種族歧視，而在於警察怎麼能如此粗暴地對待一個手無寸鐵的14歲男孩；此外，商場告知我說我兒子三年內不得再進場消費，且還要我賠償我兒子打壞的桌子，但視頻顯示是警察把我兒子推倒才導致桌子損害，根本不是我兒子的問題。」

對此，康默思購物中心總經理費雪(Troy Fischer)表示，涉事的兩名青年都被禁止三年內進入商場，公司在處理過程中並沒有涉及種族歧視，至於警察的執法是否涉及種族歧視，應由橋水鎮警方統一說明。

橋水鎮警方14日發出聲明，指「明白此事件使許多社區民眾深感不安，本局已報請檢察官偵辦，若現場目擊民眾有任何資訊，歡迎向本局或檢察官辦公室提供。」

種族歧視 警察 非裔

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