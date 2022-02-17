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國會暴動偷走波洛西2個麥克風 新州男認罪恐坐牢

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州男子彼得羅什(左)承認在國會暴亂期間，偷走屬於國會的兩支麥克風。(聯邦調查局照片)
新澤西州男子彼得羅什(左)承認在國會暴亂期間，偷走屬於國會的兩支麥克風。(聯邦調查局照片)

2021年1月6日的國會暴亂事件中，新澤西州大西洋郡一名男子盜竊政府財產認罪，他承認偷走國會大廈圓頂大廳(Capitol Rotunda)講台上的兩支麥克風。

法庭文件顯示，大西洋郡梅斯蘭亭鎮(Mays Landing)的52歲居民彼得羅什(Robert Petrosh Jr.)上月認罪，預訂3月25日宣判；他將面臨罰款和長達六個月的監禁，但根據認罪協議，聯邦檢察官已同意縮減他的刑期。

根據彼得羅什的認罪文件，被竊麥克風是屬於眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的政府財產，價值438元。

彼得羅什在約20秒內偷走兩個麥克風，全程被攝像機錄下；他拿第一個後走開，過一會兒又回去偷第二個。

國會暴亂事件後，彼得羅什發簡訊給一位朋友說：「拿到紀念品…(那是)國會大廳的麥克風。」

暴亂當天，彼得羅什參加前總統川普支持者的集會後，進入國會大廈；在地下室大廳，他看到暴徒推擠國會警察。據稱他對其中一名警察說：「把南希(Nancy Pelosi，眾院議長波洛西)給我們，我們就離開。」

彼得羅什突破警察防線後，前進圓形大廳，他在那裡抽香菸，而後拿了兩支麥克風離開。

法庭文件稱，聯邦調查局(FBI)2021年5月從彼得羅什親戚那裡得知他的下落，而將他逮捕；他在待審期間行動自由。

彼得羅什最初被控四項罪行，包括非法進入國會大廈並在遊行或糾察時造成混亂和破壞，與其他數百名嫌犯相同；2021年12月第二份起訴書增列他認罪的盜竊罪名。

截至目前為止，國會暴亂被控與新州相關的近30人中已有5人認罪，兩人被判刑，一人入獄，一人在家拘禁。

警察 眾院 波洛西

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