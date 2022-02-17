德拉瓦州取消室內口罩令 校園口罩令維持到3月底

德拉瓦州州長卡尼宣布即日起取消該州室內強制口罩令，但校園口罩令仍將維持到3月31日。(Getty Images)

德拉瓦州州長卡尼(John Carney)宣布即日起解除該州室內強制口罩 令，但校園口罩令將維持至3月31日；此決議引發部分家長不滿，呼籲各學區 委員會提早取消口罩令，但州教育 廳稱可能性不大。

阿波奎尼米克學區學區委員會(Appoquinimink School District Board)日前接獲一名家長甘迺迪(Benjamin Kennedy)的要求，希望學區委員會取消口罩強制令，與其他室內場所規範一致；翌日紅土聯合學區委員會(Red Clay Consolidated School District Board)的家長布什恩(Brandon Bushon)也提出同樣的要求。

然而，德拉瓦教育廳長霍洛迪克(Mark Holodick)回覆稱可能性不大；他發表聲明表示，「這主意聽起來可能不錯，但19位學區和特許學校的總監不會同意，他們需要時間。」

甘迺迪引用其他國家取消校園口罩令，以及研究顯示口罩預防病毒傳播的效益有限，卻造成學生在學習、校園活動和臉部辨識上的困難，影響社交程度更大。

「我絕對不是想引起爭議。」甘迺迪強調，「我只是希望委員會能藉由全球性衛生組織提供的研究結果進行評估，取消校園口罩令；如果不行，也希望委員會能提供科學解釋。」

相較之下，布什恩的要求更為強硬，「這些不合邏輯又不理性的規定對孩子們沒有任何幫助，而且加深對他們的傷害；我得知有很多人都跟我一樣好奇，為何孩子們整體學習的成績在過去兩年會退步那麼多。」

霍洛迪克回應說，學區總監和委員會都需要做更多的評估，才能為校園和社區制定最好的政策；他說：「州長並沒有說，學生在校園不應該或不用戴口罩。反之，州長只是放寬緊急命令，將政策決定權下放至地方。」