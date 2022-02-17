新州賭博興盛 賭癮恐將比酒癮、毒癮更嚴重

隨著博弈業逐漸蓬勃發展，賭癮恐怕最終將成為比酒癮、毒癮更嚴重的問題。(美聯社)

新澤西州 四年前開放體育博彩後，愈來愈多民眾向嗜賭協會(Council on Compulsive Gambling)或其他相關機構求助；隨著博弈業逐漸蓬勃發展，協助戒賭的團體指出，賭癮最後恐將成為比酒癮、毒癮更嚴重的問題。

新州 媒體NJ.com報導，在接受訪問的「前賭徒」中，喬(Joe，化名)沉迷賭癮十多年無法自拔，且到「無事不賭」的程度，以至於他在擔任披薩外送員時，下注投麵團的精準度而把每天的薪水輸光；另一名前賭徒賈庫比克(Jakubik)更在短短兩年左右，就把超過600萬元的身家揮霍殆盡。

這些前賭徒表示，賭博可怕的地方是，一開始可能只是拿多餘的錢玩一玩，結果後來連存款也成為賭資，然後開始借別人的錢去賭；最終包括錢、房子、汽車，甚至尊嚴都消失殆盡，「活成低下、苟且的樣態」。

賭癮是有不少求助管道的，例如嗜賭協會或阿尼·韋斯勒協會(Arnie Wexler)在新澤西州提供的熱線等。

但是這些前賭徒嚴格上來說卻不算是「過來人」；賈庫比克說，其實他們當中「沒有人得到治癒過」；另一名前賭徒法蘭克(Frank)也說，賭博已在他的五臟六腑內「根深柢固」。

由於賭癮基本上不可治癒，這些前賭徒甚至會在超級盃 舉行的時候，相聚在史泰登島一間教堂內，試圖遠離外界充斥著下注、賠率的喧囂。

因此看在這些前賭徒眼裡，新澤西州從2018年開放體育博彩，而且手機就能方便下注，華麗的廣告充斥，就讓他們擔心愈來愈多人會步上他們的後塵；戒賭熱線接到手軟的阿尼·韋斯勒協會人員更預言，未來一年內，賭癮將成為比毒癮、酒癮更嚴重的問題。

但是要州政府走回頭路幾乎是不可能的，畢竟合法化後，博弈業去年為新州財庫貢獻1億260萬元之多。