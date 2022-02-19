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二月心臟健康月 應用最新人工智慧，及時診斷心臟疾病　　　　　　　　華人醫療服務部2/23將舉辦網絡知識講座

新澤西訊

　如今心臟病已經成為了一種常見、高發、致死率較高的疾病。慢性病患者、中老年人群、肥胖且生活無規律者等都是心臟病的高發人群。及時診斷心臟疾病並加以有效治療成為很多朋友們關注的問題。為此華人醫療服務部特別安排2月23日（週三）晚6:30-8:30特別為華人社區舉辦關於如何應用最新人工智慧，及時診斷心臟疾病的免費網絡中文知識講座。

　新布朗士維克醫院/美門醫院-華人醫療服務部主辦，羅格斯大學醫學院協辦的講座主講人，華人醫療服務部特別邀請羅格斯大學心臟健康系教授，羅格斯大學心血管專科主任，羅伯屋強生大學醫院心血管服務專科主任，心血管專科 Dr. Partho P. Sengupta醫師(圖左)和大家熟悉的羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，醫學院家庭醫學及社區健康系教授，羅格斯大學家庭健康及多元文化主任林偉如醫師（圖右）。

  本次講座中，醫師就“應用最新人工智慧，及時診斷心臟疾病”為大家提供全方位知識講解。內容涵蓋：人工智慧在心血管專科臨床應用上的最新進展以及針對不同心臟疾病類型的最新掃描技術與案例等熱點話題。歡迎廣大華人朋友不要錯過最前沿的醫療講座，歡迎大家積極參加！

　Zoom Meeting ID: 238 245 5827 Access Code: 588290；諮詢電話：732-923-5057或732-372-8550。

華人 人工智慧 心臟病

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