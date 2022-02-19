東布朗士維克市首次舉辦賀新春農曆新年慶典 ~華夏兒女顯風采

隨著中華文化日漸受到重視，East Brunswick 於2月12日在市長Brad Cohen的帶領下，在東布朗士 維克市的圖書館首次舉辦了該市盛大的農曆新年慶典。華夏中文學校東部分校作為協辦方，在義工們的辛勤努力下將會場佈置的紅紅火火，燈籠頂、福到牆、中國紅大鼓、充滿了節日的特色與氣氛，受到一致好評！

慶典當日，特約專業舞獅隊現場為大家表演助興，象徵趨吉辟邪，觀眾驚喜萬分，並表示說： “這是來美國幾十年來第一次感受到春節的氣氛，甚至感動落淚！ ”

來自華夏東部分校的解老師現場展示毛筆書法，書寫賀年的吉利字詞，教小朋友書寫自己的漢語名字，吸引了許多參與者，大家爭先恐後地學習毛筆字的書寫技巧，參與者均可領到一個由校方事前準備好的精美吉利紅包，裡面是一枚由美國鑄幣局製造的2022金幣。

本次慶典還有當地華人 餐館提供的中華傳統美食 ，春卷、餃子、幸運簽語餅等；不少商家還帶來了各種各樣的手工藝品，琳琅滿目；按照傳統農曆新年的習俗，唱歌、跳舞、魔術、美食、應有盡有，讓所有到來參加的朋友都盡興而歸。

春節意味著春天將要來臨，萬象復蘇草木更新，新一輪“播種和收穫”季節又要開始。市長Brad Cohen表示，他將繼續支持美好的傳統華人文化，與華夏東部中文學校緊密合作，為當地華人提供更多更有效的幫助，一起攜手同進，打造團結興旺的東布朗市！