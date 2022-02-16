新州男冷血弒親案開庭 堅稱父母先動手

2016年新澤西南部男子萊恩‧柯爾斯與雙親為家事爆發衝突，竟冷血將父母雙雙毆打致死，此案上周正式開庭。(警察局照片)

2016年南澤西(South Jersey)發生一起凶殘的命案，34歲男子萊恩‧柯爾斯(Ryan E. Coles)與雙親為家事爆發衝突，竟冷血將父母雙雙毆打致死，行徑令人髮指；此案上周於格羅契斯特郡(Gloucester)開庭。

萊恩遭檢方指控，他以雙手及鈍器將58歲的父親愛德華‧柯爾斯(Edward Coles)及55歲的母親蘿絲瑪麗‧柯爾斯(Rosemarie Coles)打死；驗屍報告指出，兩人死因皆為頭部創傷。

檢方除了公開相關家庭成員的簡訊內容，還有案發現場的證物包括沾血的衣服、遭到破壞的家具和玻璃瓶；另外，萊恩接受警方問訊的畫面也一併公布。

萊恩向警方供稱當天他們為了家事發生口角，父母親先動手攻擊他，接著母親竟以「自我防衛」為由要他反擊；經過90分鐘的偵訊，警方認為萊恩的說詞並不一致，顯然是不相信他這套自我防衛的說法。

此外，萊恩在偵訊過程態度冷血輕蔑，當一名警察 逼問萊恩：「你母親沒有叫你住手嗎」，萊恩竟然笑了；警察憤怒的音量明顯提高許多，他質問：「你要我相信，她告訴你『來殺我吧，當作是自我防衛』？」

經警方反覆審問，萊恩才坦承母親在生前曾經向他求饒，但他仍堅持是父母先動的手，並指自己的頭部被多處踢傷；但警方並未在萊恩的身上發現任何防禦性的傷口。

據稱萊恩一直將父母的遺體留在屋內，直到翌日上午祖父到訪才東窗事發；而根據愛德華與其他家人來往的簡訊，他與兒子已為了家事多次發生衝突，甚至曾要求兒子搬出去。