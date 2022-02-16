聯邦參議員布克與女星道森驚傳分手 3年情逝

新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克(左)與好萊塢女星羅莎瑞‧道森(右)驚傳分手，結束將近三年的戀情。(Getty Images)

娛樂媒體「眾生相」(People) 雜誌揭露，新澤西州民主黨 籍聯邦參議員布克(Cory Booker)與好萊塢女星羅莎瑞‧道森(Rosario Dawson)驚傳分手，結束將近三年的戀情，不過兩人仍維持友好的關係；目前布克與道森都未回應此消息。

據稱布克與道森第一次相遇是在2018年夏天一場政治募款活動，兩人透過朋友介紹牽線，當下並未擦出火花，直到幾個月後才發展出戀情。

布克在2019年接受華盛頓郵報(WP)訪問，回想初出與道森相識的過程：「天啊，我們聊了好幾個小時，但我一直不敢跟她要電話。後來我用了很蠢的方式，我好像說『我要怎麼跟你聯絡』，然後她問我『喔，你是要跟我要電話嗎』，那時我內心超激動地吶喊，當然啊！」

道森也曾向媒體形容布克是個「充滿魅力」、「有自信」而且「非常有能力」的人，她更說：「他不是那種很油腔滑調的人，但他很幽默。我喜歡他的其中一個原因，就是因為他總能逗我笑。」

起初兩人都未公開交往，直到有次道森在華府機場被媒體逮個正著，她才回應：「目前我們的狀況很好，他是個很棒的人，我們非常喜歡與彼此相處的時間。」

當布克參加民主黨總統初選期間，兩人的關係也邁進一大步，道森正式搬進布克位於新州紐瓦克(Newark)的住家；布克在2020年10月曾向媒體表示：「這是我生命中第一次和伴侶同居，道森和我顯然都非常享受這段關係。」

在雙方事業都非常繁忙的期間，即使兩人同居，相處的時間仍相當有限；一直到新冠疫情爆發後，小倆口才有更多時間了解彼此，布克說過：「我們不但一起共事，在廚房做菜的時間也增加許多。」

2021年1月拜登 總統就職典禮上，布克也偕同道森出席；即使布克未能獲得初選提名，道森仍表達支持：「我的愛人，我為你感到驕傲，也很慶幸能為你在新澤西州投下一票。」