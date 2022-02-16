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警察工會對墨菲疫苗令提告 新州上訴法庭駁回

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州警察工會對州長墨菲 下令強制懲教人員接種疫苗提起訴訟，但此案已被新州上訴法庭駁回。(美聯社)
新澤西州警察工會對州長墨菲 下令強制懲教人員接種疫苗提起訴訟，但此案已被新州上訴法庭駁回。(美聯社)

新澤西州警察工會對州長墨菲 (Phil Murphy)下令強制懲教人員接種疫苗提起訴訟，但此案已被新州上訴法庭駁回。

墨菲今年1月發布行政命令，要求在新澤西州「高風險聚集環境」工作的任何人都必須接種新冠疫苗，對象包括州懲教機構；警察工會隨後要求法院停止執行州長命令，好讓懲教人員免於接種疫苗、改以每周接受檢測替代。

三名法官組成的上訴小組在裁決中提出告誡，稱工會成員以自我為中心，未顧慮對整體社會的危害。

法官費舍爾 (Clarkson S. Fisher Jr.) 陳述意見時提到，歸根結底，提訴人所主張的個人自身利益相對不及所有人對彼此應負起的責任來得重要。

警察工會1月份對州長下達疫苗令的時間點提出質疑，聲稱州長在新冠病例減少、傳播率下降之後才下令。

警察工會在新澤西警察慈善協會(NJPBA)網站發布的聲明中說，法院的裁決將導致裁員並有損公共安全。

工會透過聲明說，檢測和戴口罩是限制病毒傳播的合理方法，而這種病毒似乎正在消退，州府對無數其他員工取消限制之際卻對一群員工加倍限制，實在毫無意義。

墨菲辦公室女發言人阿爾法羅(Alyana Alfaro)對法院裁決表示讚賞，聲稱這麼做保留了一個有價值的緩解工具，得以確保新州繼續保護面臨最大風險的居民；她說，州長深知接種疫苗和加強針仍是對抗新冠病毐最強而有力的防禦措施，尤其對脆弱的大眾更是如此。

警察 疫苗 新澤西州

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