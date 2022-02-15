中國剪紙之美 李旺博士線上開講

新澤西州中文教師學會中國剪紙講座受歡迎。（網路截圖）

新澤西州 中文教師學會（NJCTA）日前在線舉辦迎新春第一個系列講座─中國剪紙講座，由就讀於中國中央美術學院人文學院民間美術與非物質文化遺產專業的李旺授課。

李旺曾在新澤西老橋學區 12所小學教孩子們漢語和剪紙，為2000多名學生撒下了中國傳統文化的種子，時隔七年李旺老師又回到了新澤西，並在新春之際應新澤西州中文教師學會的邀請為老師們講中國傳統剪紙文化。

講座歷時兩小時，氣氛熱烈。參加講座者達170餘人，不僅有新澤西熱愛剪紙藝術的中文老師，還吸引了一些對剪紙感興趣的中小學生，大家聚集在螢幕前，觀看、聆聽李旺授課。

李旺說：「我的剪紙師從奶奶，奶奶不僅剪紙而且刺繡做面花，正是這種家族的薰陶影響，致使我從小喜歡民間藝術，長大後在這方面立志不斷深造，直至今日的博士學位也是研究中國民間藝術課題。」

他為老師們介紹了剪紙藝術的歷史和文化功能，以及自己過去的作品；老師們對他的作品讚不絕口。

李旺講座的高潮是現場指導參加講座的老師剪虎年窗花和單面老虎，他首先教大家疊紙，然後示範如何畫圖案，耐心地解答每個老師提出的問題，最後示範剪紙；老師們在李旺的指導下剪出了自己的虎年窗花和單面老虎，雖然與李老師手中的虎年窗花有一些差別，但他們還是開心地展示了自己的作品。