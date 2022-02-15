新州獲1540萬補助 將打造車用充電網

新澤西州今年將獲得1540萬元聯邦補助款，協助興建電動車充電站。(Getty Images)

按拜登 總統提出的基礎建設項目，新澤西州 今年將取得1540萬元補助款，協助興建電動車 充電站。

NJ.com報導，聯邦政府致力於推動電動車來取代燃油車，以減少廢氣排放；按總數1兆元的基礎建設法案，其中分5年斥資50億元，在全國興建車用充電網，拜登政府設下目標，到2030年全國要有50萬家車用充電站。

截至2026年，新澤西州將取得聯邦充電站補助款1億440萬元；研究機構「亞特拉斯公共政策」(Atlas Public Policy)指出，按每充電站成本17萬3000元來算，可在新澤西建造約600個充電站。

眾院能源暨商業委員會(House Energy and Commerce Committee)主席帕隆(Frank Pallone Jr.，新澤西州)指出，電動車是未來趨勢，聯邦這筆補助款現在投資下去，可確保國家未來保持領先。

興建車用充電站的成本，八成由聯邦政府撥款，各州自付二成；按規畫充電站相距達50哩，各州可以僱用民間公司來設立充電站並負責保養。

各州官員須在8月1日前提出充電站設立計畫，聯邦公路局(Federal Highway Administration)預計在9月30日前批准；各州須確保以前公用設施投資不足的社區可受惠於車用充電站。

新澤西州業已設計好替代汽油的電動車道，即州內第78、80、95、287及295號公路；一旦這些公路修造完畢，州方再把注意力轉往全國公路網，接下來則是較小道路以及公共區域如停車場、學校及公家機構。

為轉向潔淨能源，新澤西州長墨菲(Phil Murphy)已著手推動州內增加電動車數量，呼籲州內到2025年登記註冊的電動車能達到33萬輛；新澤西環保廳(Department of Environmental Protection)指出，2020年州內電動車只有大約4萬1000輛。

新澤西州法規定，主要道路要設有至少75間快速充電站，兩站最大間距為25哩。

聯邦公路管理局副局長史蒂芬妮‧波拉克 (Stephanie Pollack)指出，跨州公路等交通要道須先設置充電站， 國人才會安心購買電動車。