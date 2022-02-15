費城學區培植少數族裔管理人才 獲選者將獲2.5萬獎學金

費城學區 (Philadelphia School District) 未來三年將透過專案，計畫斥資310萬元，培養學區職員成為管理人才，特別側重於包括亞裔在內的少數族裔。

這項「通往領導之路」(Pathways to Leadership)計畫旨在鼓勵有抱負的校長和副校長充份發揮所長；博茲(Darnell Bolds)便是費城學區想要培植的人，他是北費城出生長大的黑人 、畢業於公立高中，2016年離開電氣工程領域轉行為費城特殊教育老師後，馬上愛上新職業，覺得很有意義。

這項計畫培植對象包括教練、特殊教育個案經理等共75名，獲選者將獲2萬5000元獎學金，在合作的天普大學(Temple University)和賓州大學(University of Pennsylvania)就讀，進修時可繼續在學區工作。

專案對所有符合條件的學區員工開放，但側重協助黑人男性、拉丁裔和亞裔教育工作者擔任校長，學區領導力發展副主任法雷爾(Michael Farrell)說，這些族群在領導層的代表性不足。

目前，費城學區12萬名學生中24%是黑人男性，僅13%校長是黑人男性，24%學生是拉丁裔，僅7%校長是拉丁裔，10%學生是亞裔，僅3%校長是亞裔；黑人女性校長比例較高，黑人女學生占23%，黑人女校長占35%。

獲選參加計劃的人還將接受指導、參加暑期訓練並參與實務；接受培訓的人完成受訓後須在學區工作三年；該計畫已招收試辦小組，今夏正式培訓。

計畫負責人海特(William R. Hite Jr.)說，培訓專案是針對像博茲這樣大有前途的教育家量身定制，他是第一批接受培訓的人員。

2022年度培訓計劃必須2月申請。

法雷爾說，近年來副校長等職位增加，幾年前僅50名副校長，如今有250人，在聯邦疫情資金補助之下，去年一口氣增加近百人。