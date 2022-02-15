找不到雙語老師… 新州肯登學區海外招人

新澤西州肯登郡學區近來招不到雙語老師，上個月批准2022至2023學年度的海外招聘實驗計畫，開放國外雙語老師應徵。(美聯社)

新澤西州 肯登郡(Camden)學區 近來招不到雙語老師，無可奈何之下，終於在上個月批准2022至2023學年度的海外招聘實驗計畫，開放國外雙語老師應徵；該學區6800多名學生有將近53%是拉丁裔，14%的學生母語不是英文，在新冠疫情的催化下，一般學校教師人力緊縮，雙語老師更是難求。

肯登市(Camden City)學區總監卡特里娜‧麥克姆斯(Katrina McCombs)表示，該學區師資近700名，今年卻有28個空缺，包括三名雙語老師和一名英語為第二語言(ESL)課程的老師；她說：「我們必須做點改變，我們已經無計可施了。」

麥克姆斯指出，有關海外雙語老師招聘實驗計畫的細節仍在規畫當中，開放哪些國家也還有待商榷；不過學區將協助錄取者申請臨時在美工作簽證，並支付相關費用，大約是每人2500元，但需自行負擔交通和住宿費。

學區的最終期望是將28名師資缺口全部補滿，但目前以具有執照的雙語和第二外語老師優先；日後也考慮招聘尚未取得證照的輔導老師或助理老師。

然而，肯登郡教育 協會(Camden Education Association)會長班森(Keith Benson)表示，他希望海外師資只開放給雙語和英語為第二外語老師這四個職缺；而且教師工會也允諾會協助學區在地方大學進行招聘；班森說：「師資不足已存在多年，我們必需解決這個問題。」

除了雙語和第二外語，新澤西州還有其他科目也出現師資缺口，包括科學、數學、特殊教育、世界語言、職業和技術教育，這些問題在新冠疫情爆發後更加惡化；坎伯蘭郡(Cumberland)米爾維爾鄉學區(Millville school district)的高中和初中學校甚至因為沒有足夠的老師，被迫於2月停課。

事實上，肯登郡學區並非首次祭出特殊的招聘手段，在1960年代非裔美國人民權運動(Civil rights movement)期間，該學區就從許多南部的非裔大學招聘非裔老師。